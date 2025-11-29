X!

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ilvesel MK-hooaja teisel võistlusel?

Kahevõistlus
Kahevõistlus

Laupäeval jätkatakse Soomes Rukal kahevõistluse MK-hooajaga, kui peetakse suure mäe Gunderseni võistlus. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 11.10, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu.

Mullu MK-sarjas hüppemäel ebaõnnestunud ning üldarvestuses kümnenda koha pälvinud Ilves alustas tänavust hooaega suurepärase võistlusega, kui läks reedel suusarajale 11. kohalt, kuid realiseeris 7,5-kilomeetrise sõiduga neljanda koha.

"Hüppamine oli väga keeruline, aga võlusin ühe enam-vähem hüppe välja. Kahjuks ei ole leidnud veel selle mäega head tunnetust, päris maadlemine oli mäel. Aga kui võistlusnärv sisse tuli, suutsin midagi ära teha," ütles Ilves pärast reedest võistlust.

Ta sai kompaktvõistlusel liidrist lähte 40 sekundit hiljem, kui hüpe kanduks veidi kaugemale, võiks tugev suusataja ka kõrgesse mängu sekkuda. "Kõige olulisem on hüpped korda saada, siis võib kõigiga siin võistelda. Tuleb asjad hüppemäel klappima saada, loodetavasti [reedene] võistlus andis enesekindlust," sõnas Ilves.

Hooaja esimese võidu pälvis austerlane Johannes Lamparter, kes edestas sakslast Julian Schmidi 7,7 ja soomlast Ilkka Herolat 17,0 sekundiga. Eestlane jäi võitjast 19,5 sekundi kaugusele ja edestas omakorda norralast Jens Luraas Oftebrod 7,3 sekundiga.

Kell 11.10 minnakse hüppemäele, ülekanne suusasõidust algab kell 15.30.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

kahevõistluse uudised

08:05

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ilvesel MK-hooaja teisel võistlusel?

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

27.11

Ilves MK-hooaja eelõhtul: tuleb väga hästi hüpata, et üldse löögihoos olla

24.11

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

01.11

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

26.09

Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

22.09

Kristjan Ilves sai olümpiaradadel 22. koha

28.08

Eesti kahevõistleja võitis FIS noorte karikasarja etapi

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

06.05

Eesti Suusaliidu keskkonnategevus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

sport.err.ee uudised

09:37

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

09:00

TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-hooaeg algab naiste teatesõiduga

08:56

RALLIBLOGI | Neuville kerkis liidriks, Ogier edestab Evansit Uuendatud

08:31

Tormis Laine tuli Copper Mountainil taas punktikohale

08:05

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ilvesel MK-hooaja teisel võistlusel?

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

ETV spordisaade, 28. november

28.11

Piastri stardib Katari sprindisõitu esikohalt, Verstappen kuuendalt

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

28.11

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

28.11

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

28.11

Väsimatu Shein on üle-euroopalises edetabelis esikohal

28.11

Mölder pääses Monastiris poolfinaali, Malõgina kaotas üksi ja paaris

28.11

Kardisportlane Albert Tamm tegi Araabia kuumuses soliidse etapi

28.11

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

28.11

Arand kerkis Saudi Araabia sprindis pjedestaalile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo