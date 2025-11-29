TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ilvesel MK-hooaja teisel võistlusel?

Laupäeval jätkatakse Soomes Rukal kahevõistluse MK-hooajaga, kui peetakse suure mäe Gunderseni võistlus. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 11.10, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu.

Mullu MK-sarjas hüppemäel ebaõnnestunud ning üldarvestuses kümnenda koha pälvinud Ilves alustas tänavust hooaega suurepärase võistlusega, kui läks reedel suusarajale 11. kohalt, kuid realiseeris 7,5-kilomeetrise sõiduga neljanda koha.

"Hüppamine oli väga keeruline, aga võlusin ühe enam-vähem hüppe välja. Kahjuks ei ole leidnud veel selle mäega head tunnetust, päris maadlemine oli mäel. Aga kui võistlusnärv sisse tuli, suutsin midagi ära teha," ütles Ilves pärast reedest võistlust.

Ta sai kompaktvõistlusel liidrist lähte 40 sekundit hiljem, kui hüpe kanduks veidi kaugemale, võiks tugev suusataja ka kõrgesse mängu sekkuda. "Kõige olulisem on hüpped korda saada, siis võib kõigiga siin võistelda. Tuleb asjad hüppemäel klappima saada, loodetavasti [reedene] võistlus andis enesekindlust," sõnas Ilves.

Hooaja esimese võidu pälvis austerlane Johannes Lamparter, kes edestas sakslast Julian Schmidi 7,7 ja soomlast Ilkka Herolat 17,0 sekundiga. Eestlane jäi võitjast 19,5 sekundi kaugusele ja edestas omakorda norralast Jens Luraas Oftebrod 7,3 sekundiga.

Kell 11.10 minnakse hüppemäele, ülekanne suusasõidust algab kell 15.30.