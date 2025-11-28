X!

Piastri stardib Katari sprindisõitu esikohalt, Verstappen kuuendalt

Vormelisport
Oscar Piastri
Oscar Piastri Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/Eibner-Pressefoto
Vormelisport

Veel MM-tiitli eest võitlev McLareni vormelipiloot Oscar Piastri saab Katari laupäevast sprindisõitu alustada parimalt stardikohalt.

Vormel-1 MM-tiitli nimel pürgivad piloodid näitasid Katari sprindikvalifikatsioonis head minekut, esimese sessiooni võitis MM-sarja üldliider Lando Norris (McLaren) ja teise neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull).

Otsustavas sessioonis oli parim aga Verstappeniga üldarvestuses ühel pulgal asetsev Oscar Piastri (McLaren), kes sai parimaks ajaks 1.20,055. Temast vaid 0,032 sekundi kaugusele jäi George Russell (Mercedes), teisest reast saavad lähte Norris (+0,239) ning Fernando Alonso (Aston Martin; +0,395).

"See oli täitsa tore päev, hea vaheldus!" ütles Piastri. "Kõik toimis koheselt ja sõit läks väga hästi. Olen praegu lihtsalt tulemusega rahul, mõne asja kallal peab veel tööd tegema, aga esikohalt on alati hea startida. Ootan juba [laupäeva], võtan kõik punktid vastu, mis praegu kätte saan."

Eelmisel nädalal McLareni meeste koleda disklahvi tõttu veel ühe võimaluse saanud Verstappen lõpetas kvalifikatsiooni lõpuks kuuenda kohaga (+0,473), tema kõrvalt stardib kolmandas reas tiimikaaslane Yuki Tsunoda (+0,464).

"See küll hea pole," tõdes Verstappen. "Esimesest ringist peale tundsin mingit põrkumist ja agressiivset alajuhitavust, mis läks kõrgemal kiirusel kohe ülejuhitavuseks. Seda ma küll ei tahtnud. Proovisime mingeid asju veel muuta, aga midagi ei töötanud."

"Sellise tasakaaluga sprindis väga lõbusaks ei lähe. Proovin lihtsalt ellu jääda ja kvalifikatsiooniks vajalikud muudatused teha," lisas Verstappen.

Iga punkt on oluline, sest hooaja lõpuni on jäänud vaid kaks etappi ning kolm meest on tiitliheitluses. Norrisel on 390 punktiga selge eelis ja kui kõik läheb tema jaoks õigesti, võib ta sel nädalavahetusel MM-tiitli kindlustada. Piastri ja Verstappen on kogunud 366 punkti ehk nad on löögikauguses, aga vajaksid tõenäoliselt ka Norrise ebaõnne.

Katari sprindisõit toimub laupäeva õhtupoolikul, põhisõit pühapäeva õhtul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

