Mölder pääses Monastiris finaali, Malõgina kaotas üksi ja paaris

20-aastane Mölder ning tema tuneeslasest paariline võitsid avasetis esimesed neli geimi ning vormistasid seejärel 6:2 võidu, aga teises setis teenisid marokolane Karim Bennani ja alžeerlane Toufik Sahtali sama tulemusega võidu ning viisid poolfinaali otsustavasse setti.

Bennani ja Sahtali läksid kiires lõppmängus juhtima 4:1, aga eestlane ja kohalik mees vastasid lausa kaheksa järjestikuse punktiga ning jõudsid võidust punkti kaugusele. Vastased teenisid veel kaks võitu, aga siis teenisid Mölder ja Nagoudi 6:2, 2:6, 10:6 võidu ja finaalikoha.

Finaalis lähevad nad vastamisi itaallase Victor Paganetti ja neutraalse lipu all mängiva venelase Igor Kudriašoviga.

Eesti naiste esireket Elena Malõgina pidi Slovakkias Trnavas toimuval W75 kategooria ITF-i turniiril leppima aga kahe kaotusega. Üksikmängu veerandfinaalis kaotas Malõgina (WTA 456.) tšehhitar Lucie Havlickovale (WTA 325.) 1:6, 2:6, paarismängus sai ta paarilise Jana Otzipkaga kindla 1:6, 0:6 kaotuse.