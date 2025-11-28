X!

Jalgpalliliit valis tippliigade juhiks Teet Allase

Jalgpall
Teet Allas.
Teet Allas. Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

1. detsembrist asub Eesti jalgpalli tippliigade juhina ametisse endine rahvuskoondislane Teet Allas.

"Kõigepealt tänan Veiko Sood, kes juhtis tippliigasid väga kirglikult ja liigad tegid sel perioodil suure sammu edasi. Need on suured saapad, mida täita, aga olen väga motiveeritud," rääkis Allas jalgpalliliidu vahendusel. "Olen praeguseks juba paljude inimeste ja klubidega suhelnud ehk detsembris asun ametisse omamoodi lendstardist."

Kui seda ametit varem pidanud Veiko Soo tegeles meeste kolme tippliiga ehk A. Le Coq Premium liiga, esiliiga ja esiliiga B-ga, siis Allase tööpõld hakkab olema laiem, hõlmates ka naiste meistriliigat ja meeste saalijalgpalli meistriliigat. "Suur tähelepanu on kindlasti A. Le Coq Premium liigal," kinnitas Allas.

Aastatel 1997-2007 Eesti koondises 73 mängu ja kaks väravat kirja saanud endine kaitsja on seni Eesti Jalgpalli Liidus arendanud peamiselt rahvajalgpalli: 2012. aastal asus ta tööle noorteprojektide ja suvelaagritega, viimased kümme aastat on ta olnud rahvajalgpalli juht. Alates 2022. aasta sügisest on Allas peale selle olnud ka saalijalgpalli koordinaator.

Üks suur eesmärk on A. Le Coq Premium liiga publikukogemuse arendamine, mis käib koostöös klubidega. See hõlmab nii inimesi, kes elavad tippjalgpallile kaasa staadionitel, aga ka neid, kes kasutavad otseülekannete ja kajastuste jälgimiseks erinevaid meediaplatvorme.

"Igal pool saame samme edasi astuda, aga lihtsam on seda kõike teha ühiselt. Muidugi on alaliidul teenäitajana suur roll, kuid meie ei saa klubidele fänne tekitada. Küll aga saame olla abikäsi, kaasamõtleja ja tööriist, et ühiselt eesmärkide poole liikuda," lausus Allas.

Jalgpalliliidu tippliigade üksuses toimub veel üks muudatus: seni osakoormusega töötanud tippliigade turundusspetsialist Marie Heleen Lisette Kimsen jätkab detsembrist ametis täiskoormusega.

Toimetaja: Henrik Laever

