Karlsson võitis MK-hooaja avasõidu, Eesti naised jäid kahvatuks

Suusatamine
Frida Karlsson.
Frida Karlsson. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Murdmaasuusatamise MK-sarja hooaja avaetapil Soomes Rukal võitis naiste 10 km eraldistardist klassikasõidu rootslanna Frida Karlsson.

Teist aastat järjest MK-hooaega võiduga alustanud Karlsson läbis distantsi ajaga 25.31,8 ning edestas norralannat Heidi Wengi 10,5 sekundiga.

Rootslannade kolmikvõidu rikkunud Wengile järgnesid Moa Ilar (+18,3) ja Ebba Andersson (+21,2). Eelmise hooaja üldvõitja ameeriklanna Jessie Diggins lõpetas viiendal kohal (+27,6).

Eestlannade parima tulemuse tegi Kaidy Kaasiku, kes kaotas võitjale kaks ja pool minutit ning sai 41. koha. Keidy Kaasiku oli 44. (+2.37,9), Mariel Merlii Pulles 51. (+2.48,7) ja Teesi Tuul 56. (+2.56,8). Kokku sai tulemuse kirja 81 naist.

Meeste 10 km eraldistardist klassikasõit on kavas reede pärastlõunal. Eestlastest stardivad Alvar Johannes Alev, Martin Himma, Christopher Kalev ja Henri Roos.

Laupäeval sõidetakse Rukal sprindidistantse ja pühapäeval toimuvad 20 km ühisstardist vabatehnika sõidud.

Toimetaja: Henrik Laever

