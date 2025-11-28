X!

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile

Korvpalli Eesti koondis
{{1764323340000 | amCalendar}}
Korvpalli Eesti koondis

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli MM-valiksarja mängust Sloveenia – Eesti. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Tanel Kurbas, intervjuusid teeb kohapeal Anu Säärits.

Peatreener Heiko Rannula peab selles koondiseaknas hakkama saama mitme põhimängijata. Erinevatel põhjustel ei saanud koondisega liituda Maik-Kalev Kotsar, Matthias Tass, Sander Raieste, Janari Jõesaar, Märt Rosenthal, Siim-Sander Vene ega Kregor Hermet.

EM-finaalturniiril mänginud koosseisust on kohal Kristian Kullamäe, Joonas Riismaa, Henri Drell, Artur Konontšuk ja Kaspar Treier. Lisaks kaasas Rannula koondisesse Martin Paasoja, Markus Ilveri, Leemet Böckleri, Siim-Markus Posti, Karl Johan Lipsu, Hugo Toomi, Mihkel Kirvese ja Taavi Jurkatamme.

Kuna mängupäeva koosseisu pääseb 12 meest, siis jääb Sloveenia vastu nimekirjast välja Jurkatamm. "Taavi jääb [reedel] koosseisust välja. Me teame, mis on vastase plussid ja läheme selle otsusega peale, et üritame väljakul hoida võimalikult palju viskajaid ja selle pealt eelist leida," rääkis Rannula neljapäeval ERR-ile.

Sloveenia kõige olulisemaks puudujaks on nende NBA staar Luka Doncic. Kristian Kullamäe arvates võib seega oodata võrdsete lahingut: "See tiim on hoopis teistsugune, kui Doncicit ei ole, aga kindlasti on neil põhiviisikus kvaliteeti. Neil on rõhuasetused rünnakul kindlasti teised. Tulevad huvitavad 40 minutit, kuna julgeks pakkuda, et nad tahavad mängida samasugust stiili nagu meie. Tuleb võrdsete heitlus."

Lisaks Sloveeniale kuuluvad Eestiga H-valikgruppi veel ka Tšehhi ja Rootsi. Tšehhiga mängitakse esmaspäeval koduväljakul.

MM-valiksarja esimeses ringis mängivad kõik riigid teineteisega kaks korda, kodus ja võõrsil, ning kolm paremat pääsevad edasi teise ringi.

Teises ringis liidetakse H-valikgrupp kokku G-valikgrupiga, kuhu loositi Prantsusmaa, Soome, Belgia ja Ungari. Teise ringi kolm paremat pääsevad kuueliikmelistest valikgrupist edasi MM-finaalturniirile.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

korvpalliuudised

18:40

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile Uuendatud

16:52

Kiili: kandikul meile midagi ei anta

16:23

Kangur: kõik mängijad tulevad suure tahtmisega peale, kõik on võimalik

12:19

Paasoja: meil on noor ja tahtmist täis võistkond

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

08:37

Veesaar ja North Carolina said esimese kaotuse

27.11

Rannula: peame kiire mängu omaks võtma ja vastast sellega suruma

27.11

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

27.11

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

27.11

Kriisa ülikool sai hooaja esimese kodukaotuse

27.11

Euroliiga karistas võlgades Monacot

27.11

Crvena zvezda jätkab Euroliiga liidrite seas

27.11

Detroidi võiduseeria katkes, Oklahoma City oma mitte

26.11

Keila KK oli karikavõistlustel esiliigaklubiga hädas

26.11

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

videod

sport.err.ee uudised

18:59

Kardisportlane Albert Tamm tegi Araabia kuumuses soliidse etapi

18:40

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile Uuendatud

18:14

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

18:01

Arand kerkis Saudi Araabia sprindis pjedestaalile

17:51

Tänak: see ralli on loterii ja meil polnud head piletit

17:27

Eesti kurlingunaiskond mängib Austriaga A-divisjoni koha eest

16:58

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks Uuendatud

16:52

Kiili: kandikul meile midagi ei anta

16:40

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

16:23

Kangur: kõik mängijad tulevad suure tahtmisega peale, kõik on võimalik

16:02

Kaks erakordset katset ajasid aasta viimase rallipäeva eel kaardid sassi Uuendatud

15:52

Kaljuvere pääses Tallinnas pjedestaalile, Goidina napilt neljas

15:13

Jalgpalliliit valis tippliigade juhiks Teet Allase

14:43

16-aastane Randväli ujus Eesti rekordi

13:25

Artti Aigrot tabas väike tagasilöök

loetumad

16:02

Kaks erakordset katset ajasid aasta viimase rallipäeva eel kaardid sassi Uuendatud

16:40

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

27.11

ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

27.11

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

18:40

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile Uuendatud

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

16:58

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks Uuendatud

27.11

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

27.11

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo