Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi

19-aastane Sildaru sai avavoorus kirja tulemuse 66,75 punkti, mida parandas veidi teises voorus, kus teenis 70,75 punkti. Ta lõpetas esimeses kvalifikatsioonigrupis 28 mehe konkurentsis 18. kohal. Finaali ehk oma grupis viie parema sekka pääsemiseks oleks Sildaru pidanud koguma 16 punkti rohkem.

Eestlase grupist pääsesid finaali prantslane Matias Roche (96,25 p), ameeriklased Mac Forehand (95,25) ja Troy Podmilsak (94,50) ning uusmeremaalased Luca Harrington (89,75) ja Lucas Ball (86,25). Teisest grupist liitusid nendega norrakad Tormod Frostad (93,25) ja Vebjörn Graaberg (89,00) ning kanadalased Alexander Henderson (91,00), Dylan Deschamps (87,75) ja Max Moffatt (83,00).

Finaal sõidetakse pühapäeval. Sildaru järgmine Big Airi võistlus toimub tuleval nädalal Pekingis.