Lyon purustas eestlaste vilistatud Euroopa liiga mängus Maccabi

Neutraalsel pinnal Serbias toimunud matšis oli peakohtunikuks Kristo Tohver, keda abistasid äärtel Silver Kõiv ja Sander Saga. Neljandaks kohtunikuks oli Kevin Kaivoja ning videoruumis tegutses Marko Liiva.

Abner Vinicius viis Lyoni juba 4. minutil juhtima ning 25. minutil suurendas eduseisu Corentin Tolisso, kes lõi teisel poolajal veel kaks väravat. Avapoolaja lõpus realiseeris Lyoni kasuks penalti Moussa Niakhate ning 62. minutil hoolitses kuuenda värava eest Adam Karabec.

Tohver jagas kohtumise jooksul seitse kollast kaarti, millest viis näidati Maccabi mängijatele ja kaks Lyonile. Seejuures mängis Maccabi viimased minutid vähemuses, sest 90+1. minutil saadeti kahe kollase kaardi tõttu platsilt ära Sagiv Jehezkel.

Lyon kirjutas tabelisse ühe kaotuse kõrvale neljanda võidu ning tõusis 12 punktiga tabeliliidriks. Sama palju punkte on kogunud ka Midtjylland ja Aston Villa. Midtjylland kaotas viiendas voorus võõrsil AS Romale 1:2 ning Villa oli kodus 2:1 üle Young Boysist.

Viie vooru järel ei ole põhiturniiril ainsana punktiarvet avanud prantslaste Nice, kes on pidanud kaotusi vastu võtma Romalt, Fenerbahcelt, Celta Vigolt, Freiburgilt ja Portolt. Ühe punkti peal on Utrecht, Rangers, Malmö ja Maccabi.