Veesaar ja North Carolina said esimese kaotuse

Korvpall
Korvpall

Eesti korvpallurite Henri Veesaare ja Stefan Vaaksi koduülikoolid pidid läinud ööl NCAA üliõpilasliigas vastastele alla vanduma.

Veesaar ja 16. asetusega North Carolina kaotasid kodusaalis Michigan State'ile (11.) 58:74 (28:33).

Kodumeeskond tabas viskeid väljakult 38-protsendilise täpsusega (21/55) ning kolmepunktiviskeid ainult 17 protsendiga (4/23). Michigan State'i vastavad näitajad olid 52% (31/60) ja 50% (5/10). Lauavõitluses jäi North Carolina alla 30:37.

Veesaar viibis väljakul 28 minutit, mille jooksul viskas 13 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 1/2, vabavisked 0/1), võttis kuus lauapalli, tegi ühe vaheltlõike ja pani ühe kulbi ning sooritas kolm isiklikku viga.

Caleb Wilson vedas North Carolinat 18 punktiga, võitjate resultatiivseimana tõi 19 silma Jeremy Fears Jr.

North Carolina jaoks oli tegemist kuue võidu kõrval esimese kaotusega. Michigan State on võitnud kõik seitse seni peetud kohtumist.

Stefan Vaaks ja Providence kohtusid võõrsil Wisconsiniga, kellele jäädi alla 83:104 (32:51).

Vaaks tõi 30 mänguminutiga 11 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 3/7), jagas neli korvisöötu, sai kirja ühe vaheltlõike ja ühe kulbi ning tegi kaks pallikaotust.

Eestlase tiimikaaslastest oli resultatiivseim 20 punkti kogunud Jason Edwards, Wisconsini särgis viskas üleplatsimehena 36 punkti Nick Boyd.

Providence jätkab hooaega nelja võidu ja kolme kaotusega, Wisconsini arvel on viis võitu ja üks kaotus.

Toimetaja: Henrik Laever

