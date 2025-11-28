TÄNA OTSE | Ilves alustab kompaktvõistluse suusasõitu 11. kohalt

Ilves sooritas 125-meetrise õhulennu, mille eest teenis 112,5 punkti ja sai 11. koha.

Kompaktvõistlusel tähendab see, et Ilves alustab 7,5 km pikkust murdmaadistantsi hüppevõistluse parimast, austerlasest Thomas Retteneggerist 40 sekundit hiljem.

Retteneggeri järel pääsevad rajale austerlane Johannes Lamparter (+0.06), sakslased David Mach (+0.12) ja Julian Schmid (+0.17), soomlane Ilkka Herola (+0.22) ja hiinlane Jiawen Zhao (+0.26).

Enne võistlust:

Kahevõistluse MK-sarja hooaeg algab tavapäraselt Põhja-Soomes, kus võisteldakse järjest kolmel päeval. Reedel kogunevad maailma paremad kahevõistlejad alustuseks Ruka hüppemäele, kus saab paika järjestus hilisemaks murdmaasõiduks.

Neljapäeval peeti Rukal kaks suusahüpete treeningut, aga eelvõistlus lükati keeruliste tuuleolude tõttu reedele. Eelvõistlus toimub reedel enne suure mäe hüppevooru ning selle tulemusi kasutatakse siis, kui põhivõistlusel ei saa ühel või teisel põhjusel hüppevooru läbi viia.

Kristjan Ilvese kinnitusel tuleb eelseisev hooaeg huvitav ja vaatamata mitme tipu loobumisele tippspordist on konkurents jätkuvalt väga tugev.

"Kuna Jarl (Magnus Riiber - toim.) ja Jörgen Graabak lõpetasid, siin on puudu ka Vinzenz Geiger ja neid on veel, siis võidu peale läheb väga tihedaks. Aga vaatamata nende puudumisele midagi lihtsamaks kindlasti ei lähe ja tase on väga kõva hetkel – eriti just hüppemäel. Tuleb väga hästi hüpata, et üldse löögihoos olla kõrgete kohtade eest. Eks ole näha, mis nädalavahetusel saab, sest lubab keerulisi olusid ja kindlasti on ka õnnel oma faktor," ütles eelmisel MK-hooajal 10. koha saavutanud Ilves.