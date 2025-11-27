X!

Niina Petrõkina naasis pika võistluspausi järel jääle

Iluuisutamine
ISU Tallinn Trophy: naiste üksiksõidu lühikava
Iluuisutamine

Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuval Rahvusvahelise Uisuliidu Challenger sarja võistlusel Tallinn Trophy tuli ligi aastase pausi järel võistlustingimustes jääle naiste üksiksõidu valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina.

Kuude kaupa parema jala valu talunud Petrõkina käis oktoobri alguses Saksamaal kannakõõluse operatsioonil, mille käigus tema parema jala Achilleuse kõõlus vabastati põletikulisest liigesekestast, mis piiras liikumist.

Kuigi algselt lootis Petrõkina esimese operatsioonijärgse võistluse teha hiljutisel GP-etapil Soomes, siis lõpuks õnnestus tal jääle tulla koduses Tondiraba jäähallis, kus ta krooniti tänavuse aasta alguses Euroopa meistriks.

Petrõkina kogus kodupubliku ees lühikavas 58,86 punkti, mis andis viienda koha. Isiklikule rekordile kaotas ta pisut enam kui kümne punktiga.

Parima etteaste sooritas soomlanna Olivia Lisko (67,47). Talle järgnesid ameeriklannad Sarah Everhardt (66,83), Starr Andrews (66,33) ja Alina Bonillo (61,10). Kristina Lisovskaja oli seitsmes (55,38).

Naiste vabakava sõidetakse reedel algusega kell 18.35.

Toimetaja: Henrik Laever

