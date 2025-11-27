X!

Team Estiko stipendiumile laekus enim taotlusi kergejõustikust

Team Estiko stipendiumi saajad.
Team Estiko stipendiumi saajad. Autor/allikas: Paul Poderat
Lõuna-Eestis tegutsev Estiko Grupp alustas omanimelise spordistipendiumi välja jagamist ning neljapäeval avalikustati stipendiumi saajad 2026. aastaks.

Estiko Grupp lubas tuleval aastal Eesti spordi arengut toetada 150 000 euroga.

Stipendiume jagati välja neljas kategoorias ning kandideerida oli võimalik kuni 26-aastastel noorsportlastel, saavutussportlastel, võistkondadel ja treeneritel.

Kokku esitati üle 650 avalduse ning spordialade lõikes laekus kõige rohkem taotlusi kergejõustikust.

Estiko Grupi tegevjuhi Kristo Seli sõnul näitab avalduste suur hulk kui väga Eesti sport toetajaid vajab. "Taotlejate sihikindlus, julgus ja võimekus end ise motiveerida tõid selgelt esile, et Eestis on väga palju andekaid sportlasi, kes ei oota võimalusi, vaid loovad neid ise," lausus Seli.

Saavutussportlastest pälvisid stipendiumi Karel Tilga (kümnevõistlus), Rasmus Mägi (tõkkejooks), Emma-Melis Aktas (judo), Richard Karelson (maadlus) ning Keidy ja Kaidy Kaasiku (mõlemad murdmaasuusatamine).

Noorsportlastest valiti välja: Oskar Kobin (jooks, parasportlane), Tristan Konso (kümnevõistlus), Viola Hambidge (tõkkejooks), Diana Johanna Vanamb (mitmevõistlus), Eliisa Kikerpill (vehklemine), Jakob Vares (judo), Sten-Eerik Iir (kettaheide), Lisette Böttker (maadlus), Siim Kesküla (ujumine), Ksenia Bažanova (ujumine), Emily Kodanik (rattasport), Kaarel Kiiver (sõudmine), Gerda Kivil (suusatamine), Ralf Kivil (suusatamine) ja Pilleriin Vilipuu (laskesuusatamine).

Treeneritest said stipendiumi Indrek Tobreluts (laskesuustamine) ja Martti Aljand (ujumine) ning võistkondadest Tartu Ülikooli korvpalliklubi ja Võimelemisklubi Akros.

Estiko Grupi nõukogu esimees Neinar Seli tõi välja, et spordi toetamine peab saama Eesti ühiskonnas normaalseks ja loomulikuks osaks. "Treenerite vaikne ja sageli märkamatuks jääv töö paneb aluse sportlaste edule ning perede roll on tihti veelgi suurem, sest nemad hoiavad sportlase unistusel tuld põlemas ka siis, kui sportlane ise vahel kõhkleb," rõhutas ta.

Team Estiko stipendiumile laekus enim taotlusi kergejõustikust

