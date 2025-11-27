Mölder jõudis Monastiris paarismängus poolfinaali

Vietnamis Phan Thietis (ITF M15) pidi paarismängus esimest asetust omav Kristjan Tamm koos austraallase Chase Fergusoniga tunnistama Tai dueti Thanapet Chanta/Pawit Sornlaksupi paremust tulemusega 6:3, 3:6 4:10. Ka üksikmängus pidi Tamm tunnistama Sornlaksupi paremust.

Reedel kohtuvad Mölder ja Nagoudi nelja parema seas Karim Bennani (Maroko) ja Toufik Sahtaliga (Alžeeria).

Eesti tennisistid Markus Mölder ja Kristjan Tamm olid neljapäeval ITF-i turniiridel võistlustules paarismängu veerandfinaalides.

