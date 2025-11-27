Mölder jõudis Monastiris paarismängus poolfinaali
Eesti tennisistid Markus Mölder ja Kristjan Tamm olid neljapäeval ITF-i turniiridel võistlustules paarismängu veerandfinaalides.
Markus Mölder sai Monastiris M15 turniiril koos kohaliku tennisisti Adam Nagoudiga veerandfinaalis kindlalt jagu Itaalia-Rumeenia paarist Daniele Augenti/Tudor Batin kahes setis 6:3, 6:1, vahendab Tennisnet.ee.
Reedel kohtuvad Mölder ja Nagoudi nelja parema seas Karim Bennani (Maroko) ja Toufik Sahtaliga (Alžeeria).
Vietnamis Phan Thietis (ITF M15) pidi paarismängus esimest asetust omav Kristjan Tamm koos austraallase Chase Fergusoniga tunnistama Tai dueti Thanapet Chanta/Pawit Sornlaksupi paremust tulemusega 6:3, 3:6 4:10. Ka üksikmängus pidi Tamm tunnistama Sornlaksupi paremust.
Toimetaja: Henrik Laever