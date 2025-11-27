X!

Kehra ja Tapa naasid pausilt võidukalt

HC Kehra Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC. Autor/allikas: Joonas Kuuskla/HC Kehra
Eesti meeste käsipalli meistriliigas läksid peale ligi kahenädalast mängupausi omavahel kokku tabelis kolmandat kohta hoidev Viljandi HC ja neljandal kohal olev HC Kehra Horizon Pulp&Paper ning tabeli lõpus olevad SK Tapa/Team Kaitsevägi ning HC Viimsi/Alexela.

Kehra ja Viljandi vaheline kohtumine algas koduvõistkonna aktiivse rünnaku ja eduka realiseerimisega, millele külla tulnud mulgid vastata ei suutnud ning kuuendaks mänguminutiks oli tablool seisuks 4:1. Külalised aga siiski kogusid end ja poolajale mindi seisul 14:12. Teisel poolajal tõi Viljandi mängupilti muudatust väravavahtide vahetus, kus kogenud Peeter Pariku asemele tuli Maru Reinup, kelle vajalikud tõrjed aitasid mulgid mängu tagasi. Paraku tuli Viljandil siiski tunnistada nappi kaotust 27:28.

HC Kehra Horizon Pulp/Paper mängija Sigmar Seermani sõnul oli meeskonna esimene poolaeg selline nagu oli kokku lepitud: "Teisel poolajal läks Viljandi agressiivsemaks, meil endal tekkis realiseerimisega probleeme ja lõpuks oli juba õnnemäng, kes saab palli väravasse, see on ka võitja. Seekord tegime meie vähem vigu ja selle pealt tuli võit."

Seermann ja Tom-Simion Treiman viskasid Kehra parimatena viis väravat. Viljandi resultatiivseimad olid nelja tabamusega Serhii Dubovyk, Sten Maasalu ja Ott Varik.

Teises kohtumises soovis Viimsi/Alexela avada võiduarve. Kohtumine algas Tapa dikteerimisel ning erinevalt meeskondade esimesest omavahelisest kohtumisest, ei olnud Viimsi meeskonnal seekord vastu panna lisakäiku, et külalised eest ära ei läheks. Poolajale mindi seisul 8:14. Teisel poolajal mängupilti muutust ei tulnud ja kohtumine lõppes Tapa võiduga 31:18.

Võitjaid vedas Marcus Rättel kuue väravaga, Viimsi kasuks viskas neli väravat Mart Heinsalu.

Tabeliseis: 1. Serviti 13 punkti, 2. Mistra 13 p, 3. Viljandi 8 p, 4. Kehra 6 p, 5. Tapa 5 p, 6. Viimsi 1 p.

Meistriliiga järgmised kohtumised:

10.12.2025 kell 19.00 HC Viimsi/Alexela vs HC Kehra Horizon Pulp&Paper

11.12.2025 kell 19.00 SK Tapa/Team Kaitsevägi vs Põlva Serviti

Toimetaja: Henrik Laever

