Lõikuslauale heitev Gut-Behrami sel hooajal ei stardi

Šveitsi mäesuusataja Lara Gut-Behrami ei saa põlve ristatisideme rebendiga osaleda ei Milano Cortina taliolümpiamängudel ega ka ülejäänud hooajal.

48 MK-etappi võitnud Gut-Behrami sai viga eelmisel neljapäeval Colorado osariigis Copper Mountainis toimunud treeningõnnetuses ja läheb järgmisel nädalal operatsioonile.

"Tal on vasakus rebenenud ristatiside, rebenenud mediaalne külgmine side ja rebenenud menisk," teatas Šveitsi suusaliit neljapäeval avalduses. "2025/2026 hooajal ei saa ta enam kaasa teha ühelgi võistlusel."

Seejuures oli 2022. aastal Pekingis ülisuurslaalomis kuldmedali teeninud Gut-Behrami teatanud soovist karjäär pärast Milano Cortina mänge lõpetada. Päev pärast õnnetust ehk eelmise nädala reedel ta enam nii resoluutne ei olnud.

Olin järgmisi kuid oodanud väga teistmoodi ja ootasin väga ülejäänud suusahooaega," sõnas ta siis ja viitas näiteks septembris treeningul hukkunud Itaalia mäesuusatajatale Matteo Franzosole.

"Hiljuti oleme oma spordialal kogenud dramaatilisi sündmusi – noorte sportlaste osalusel surmaga lõppenud õnnetusi. Usun, et põlvevigastust, olgu see kui tahes keeruline, ei tohiks pidada tragöödiaks."

"Minu eesmärk on sellest vigastusest täielikult taastuda ja taastada oma täielik sooritusvõime. Alles siis tean, mida tulevik mulle toob."

Aasta enne Pekingi olümpiakulda krooniti Gut-Behrami ülisuurslaalomis ka maailmameistriks. Samuti on tal kaks MK-sarja üldvõitja kristallgloobist: 2016. ja 2024. aastast.