Malõgina jõudis Slovakkias kaheksa hulka

Esimeses setis jäi Malõgina seejuures 3:5 taha, aga võitles end välja kiiresse lõppmängu, oli seal taga 3:4 ja 4:5, aga võitis ikkagi 8:6. Teises setis murdis ta kahel korral vastase pallingu ja hoidis enda oma.

Seega jõudis Malõgina kahe võiduga veerandfinaali. Mõlemad alistatud vastased asuvad temast maailma edetabelis kõrgemal. Avaringis sai Malõgina jagu esimesena paigutatud Oksana Selehmetevast (WTA 98.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).