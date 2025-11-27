X!

Eesti kurlingunaiskond pääses B-divisjoni poolfinaali

Kurling
Eesti naiste kurlingukoondis
Eesti naiste kurlingukoondis Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Kurling

Soomes toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel kurlingus alistas Eesti naiskond neljapäeval seni võitmata püsinud Läti naiskonna 6:5 ja tagas endale koha B-divisjoni poolfinaalis.

Eestil on hetkel peetud kaheksa kohtumist ning kirjas on kuus võitu ja kaks kaotust. B-divisjoni liider Läti sai kirja esimese kaotuse, kuid juhib tabelit seitsme võiduga. Reedel on naiskondadel viimane alagrupimäng, misjärel selguvad viimased kvalifitseerujad poolfinaali.

Eesti koondise kapten Kerli Laidsalu sõnas, et kohtumine Lätiga oli pingeline. "Vastane mängis hästi esimese mängu poole, kuid me suutsime mängu teises pooles mängida strateegiliselt ja tehniliselt täpsemini. Mängu murdepunktiks oli kuues voor, kus me röövisime vastaselt kolm punkti ning Läti jäi kaotusseisu," ütles Laidsalu.

Edasipääsu juba taganud Eesti kohtub reedel kell 13.30 Inglismaaga. Võitlus kahe viimase poolfinaalikoha nimel saab olema pingeline, sest kolmandat kohta jagavad hetkel omavahel Austria, Inglismaa, Ungari, Holland ja Sloveenia.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad EM-il Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu. Eesti naiskonna treener Soomes on Magnus Nedregotten.

Toimetaja: Siim Boikov

