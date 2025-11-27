X!

Heas hoos Colorado kümnes võit järjest tuli nullimänguga

Jäähoki
Mackenzie Blackwood meeskonnakaaslastega
Mackenzie Blackwood meeskonnakaaslastega Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL jätkab võimsalt liidermeeskond Colorado Avalanche, kes oli kodus üle San Jose Sharksist 6:0 (2:0, 3:0, 1:0).

Juba kümnenda võidu järjest teeninud Colorado väravad viskasid Ross Colton, Nathan MacKinnon, Sam Malinski, Josh Manson, Joel Kiviranta ja Artturi Lehkonen. Väravasuul tõrjus kõik 26 vastaste pealeviset Mackenzie Blackwood.

Colorado on 23 mänguga kogunud 39 punkti ja normaalajal on meeskond kaotanud sel hooajal vaid ühe kohtumise. Vastavas arvestuses paremuselt järgmisel ehk Vegas Golden Knightsil on kirjas viis kaotust.

Idakonverentsis hoiab hetkel liidrikohta New Jersey Devils, kes oli kodus parem St. Louis Bluesist lisaajal 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). Otsustava tabamuse viskas Simon Nemec.

Oma hooaja viienda väravani jõudis ka Läti hokimängija Zemgus Girgensons, kes aitas Tampa Bay Lightningu kodus 5:1 (4:0, 0:0, 1:1) võiduni Calgary Flamesi üle. Girgensonsi tabamus kohtumise kuuendal minutil tegi seisuks 3:0.

Tulemused: Detroit - Nashville 3:6, Tampa Bay - Calgary 5:1, Florida - Philadelphia 2:4, New Jersey - St. Louis 3:2 la, NY Islanders - Boston 1:3, Pittsburgh - Buffalo 4:2, Washington - Winnipeg 4:3, Carolina - NY Rangers 2:4, Columbus - Toronto 1:2, Chicago - Minnesota 3:4 la, Colorado - San Jose 6:0, Utah - Montreal 3:4, Vegas - Ottawa 3:4 la, Anaheim - Vancouver 4:5, Seattle - Dallas 2:3.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

13:07

Heas hoos Colorado kümnes võit järjest tuli nullimänguga

25.11

VIDEO | Neli väravat visanud Cooley tegi koduklubi ajalugu

24.11

Islanders teenis karistusvisetega võidulisa, Carolina sai üllatuse

24.11

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

23.11

HC Panter pidi taas Liepaja paremust tunnistama

23.11

Rooba jagas võidumängus kaks resultatiivset söötu

21.11

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

20.11

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

20.11

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

19.11

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

18.11

Panthers viskas Canucksi värava litreid täis

17.11

Naiste hokiliigas peeti väravarohke nädalavahetus

17.11

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad

17.11

Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

16.11

Panter sai Leedus kaks kaotust

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

14:25

Malõgina jõudis Slovakkias kaheksa hulka

14:17

RALLIBLOGI | Läti rallitäht jätkab heas hoos, Tänak hädas auto tasakaaluga Uuendatud

14:09

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

13:47

Eesti kurlingunaiskond pääses B-divisjoni poolfinaali

12:44

Kriisa ülikool sai hooaja esimese kodukaotuse

12:24

Pärmäkoski riputab suusad varna

11:36

Euroliiga karistas võlgades Monacot

11:05

Crvena zvezda jätkab Euroliiga liidrite seas

10:42

ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

10:33

Saksamaal hakati selgitama käsipalli naiste maailmameistrit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo