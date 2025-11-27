Heas hoos Colorado kümnes võit järjest tuli nullimänguga

Jäähokiliigas NHL jätkab võimsalt liidermeeskond Colorado Avalanche, kes oli kodus üle San Jose Sharksist 6:0 (2:0, 3:0, 1:0).

Juba kümnenda võidu järjest teeninud Colorado väravad viskasid Ross Colton, Nathan MacKinnon, Sam Malinski, Josh Manson, Joel Kiviranta ja Artturi Lehkonen. Väravasuul tõrjus kõik 26 vastaste pealeviset Mackenzie Blackwood.

Colorado on 23 mänguga kogunud 39 punkti ja normaalajal on meeskond kaotanud sel hooajal vaid ühe kohtumise. Vastavas arvestuses paremuselt järgmisel ehk Vegas Golden Knightsil on kirjas viis kaotust.

Idakonverentsis hoiab hetkel liidrikohta New Jersey Devils, kes oli kodus parem St. Louis Bluesist lisaajal 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). Otsustava tabamuse viskas Simon Nemec.

Oma hooaja viienda väravani jõudis ka Läti hokimängija Zemgus Girgensons, kes aitas Tampa Bay Lightningu kodus 5:1 (4:0, 0:0, 1:1) võiduni Calgary Flamesi üle. Girgensonsi tabamus kohtumise kuuendal minutil tegi seisuks 3:0.

Tulemused: Detroit - Nashville 3:6, Tampa Bay - Calgary 5:1, Florida - Philadelphia 2:4, New Jersey - St. Louis 3:2 la, NY Islanders - Boston 1:3, Pittsburgh - Buffalo 4:2, Washington - Winnipeg 4:3, Carolina - NY Rangers 2:4, Columbus - Toronto 1:2, Chicago - Minnesota 3:4 la, Colorado - San Jose 6:0, Utah - Montreal 3:4, Vegas - Ottawa 3:4 la, Anaheim - Vancouver 4:5, Seattle - Dallas 2:3.