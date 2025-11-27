Kriisa ülikool sai hooaja esimese kodukaotuse

30 minutit mänginud Kriisa panustas kaheksa punktiga (kolmesed 2/6, vabavisked 2/2), võttis neli lauapalli, jagas kuus resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, pani ühe kulbi, kaotas kaks korda palli ja tegi kaks viga.

Cincinnati ülikooli jaoks oli tegemist hooaja esimese kaotusega koduväljakul. Kokku on meeskond tänavu tõitnud viis ja kaotanud kaks kohtumist.

Karl Poom mängis 18 minutit, viskas viis punkti, võttis kolm lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu ja tegi neli viga ning Northern Arizona oli kodus parem Southeast Missouri State'ist 79:72 (39:29).

Kaspar Sepp mängis 17 minutit, viskas kaks punkti (kahesed 0/1, kolmesed 0/1, vabavisked 2/2), võttis kaheksa lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, kaotas kolm korda palli ja tegi kolm viga. Cornell oli kodus parem Misericordiast 114:70.