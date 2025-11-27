Pärmäkoski riputab suusad varna

"Oli raskeid tõuse, kiireid laskumisi, kitsaid kurve ja ristmikke, kus tuli otsustada õige suund," vaatas detsembris 35-aastaseks saav sportlane Instagramis tehtule tagasi.

"Teekond oli täis unustamatuid hetki, edu, rõõmu ja naeru, aga aastate jooksul oli ka tagasilööke, pisaraid ja pettumusi. See teekond on andnud mulle nii palju ja viimastel aastatel olen üha enam õppinud hindama, kui imeline töö see on."

Pärmäkoski kaalus lõpetamist ka 2023. aasta kevadel, aga otsustas toona siiski jätkata. "Ma arvasin, et olen valmis, aga toona jäänuks teekond pooleli," kirjutas ta. "Nüüd aga tunnen sisemist rahu ja olen kindel, et see on mu karjääri viimane hooaeg."

"Saan veel viimast korda nautida stardieelseid tegemisi, enne starte kiireid sööste tualetti, endast kõige andmist, lõpuspurte, edu ja pettumusi. Kindlasti soovin seda kõike nautide ja veel viimane kord endast kõik anda."

Pärmäkoski on võitnud aastate jooksul olümpiamängudelt ja maailmameistrivõistlustelt kokku tosin medalit, kuid mitte ainsatki kuldset. Nendest medalitest viis on olnud individuaalsed. Samuti on ta tulnud korra teiseks ka MK-sarja kokkuvõttes ning saanud teise ja kolmanda koha Tour de Skilt.

Nende kõrvale mahub siiski ka kuus MK-etapivõitu, kõik klassikatehnikasõitudes.

Hiljuti andis lõpetamisotsusest teada ka ameeriklanna Jessie Diggins.