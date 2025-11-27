Euroliiga karistas võlgades Monacot

Korvpalli Euroliiga määras Monacole erinevate rikkumiste eest üleminekute keelu ja 300 000 eurot trahvi. Liiga heidab Prantsusmaa liigas pallivale klubile ette võlgnevusi, puudulikku dokumentatsiooni ja koostööst keeldumist.

Euroliiga teatel langetas otsuse korvpalli finantskomisjon, kellele tegi tänavu 10. novembril vastava avalduse juhtimiskontrolli komisjon, mis on klubide finantse ja nende eeskirjadele vastavust kontrolliv sõltumatu komisjon.

Finantskomisjon algatas seepeale distsiplinaarmenetluse ja kehtestas AS Monacole ajutise uute mängijate või treenerite registreerimise keelu. Keeld pikeneb kuni kõigi võlgnevuste lahendamiseni või kokkuleppe sõlmimiseni.

Klubi võib kaeva otsuse edasi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS).

Monaco on võitnud korvpalli Euroliigas tänavu kaheksa ja kaotanud viis kohtumist.