Crvena zvezda jätkab Euroliiga liidrite seas

Jordan Nwora
Jordan Nwora Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Belgradi Crvena zvezda alistas korvpalli Euroliigas kodus Pireuse Olympiakose 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15) ja jätkab hooaega edukalt.

Jordan Nwora oli 23 punktiga võitjate resultatiivseim, 15 silma tõi omadele Semi Ojeleye. Kaksikduubliga panustas Chima Moneke (11 punkti ja 11 lauapalli) ja Codi Miller-McIntyre andis üheksa resultatiivset söötu.

Olympiakose saak oli suuresti Aleksandar Vezenkovi õlul, kuid tema 29 punktist ei piisanud. Troy Dorsey lisas 16 silma ja Thomas Walkup kaheksa tulemuslikku söötu.

13. vooru järel on Crvena zvezda liigatabelis üks kolmest meeskonnast, kes on korjanud üheksa võitu. Sama bilanss on veel Tel Avivi Hapoelil ja Ateena Panathinaikosel. Olympiakos on üks koguni kuuest tiimist kaheksa võiduga.

Tulemused: Tel Avivi Maccabi - Milano Olimpia 88:102, Belgradi Crvena zvezda - Pireuse Olympiakos 91:80, Monaco - Istanbuli Anadolu Efes 102:66, Barcelona - Villeurbanne'i ASVEL 88:78.

Toimetaja: Siim Boikov

