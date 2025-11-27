Detroidi võiduseeria katkes, Oklahoma City oma mitte

Korvpalliliigas NBA kaotas Detroit Pistons võõrsil Boston Celticsile 114:117 (30:24, 28:33, 25:29, 31:31) ja nii klubi rekord püstitamata.

Eelnevalt oli Detroit võitnud 13 kohtumist järjest, mida suudeti ka hooaegadel 1989/1990 ja 2003/2004. Võit Bostoni üle tähendanuks rekordit, kuid seda ei sündinud. Seejuures vaid paar hooaega tagasi kaotas Detroit 28 mängu järjest, mis oli NBA antirekord.

Kohtumine kulges tasavägiselt ja Cade Cunninghami tabamuse järel oli Detroit neli minutit enne lõppu 101:100 peal, kuid järgmistel rünnakutel tegid skoori Jaylen Brown ja Derrick White (mõlemad Boston) ning enam külalised Bostonit kätte ei saanud.

Brown kogus võitjate parimana 33 punkti ja kümme lauapalli, 27 punktiga panustas White. Cunninghami 42 punktist ja Jalen Dureni 16 lauapallist Detroidile ei piisanud.

Kümnenda võidu järjest teenis NBA liidermeeskond Oklahoma City Thunder, kes oli kodus üle Minnesota Timberwolvesist 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34). Shai Gilgeous-Alexander tõi võitjatele 40 punkti.

Indiana Pacers kaotas aga Toronto Raptorsile 95:97 (25:21, 24:29, 21:26, 25:21) ja meeskond pole võitnud tänavu ainsatki kümnest võõrsilmängust. Ka kodus on kirjas vaid paar võitu ja bilansilt on tegemist liiga kõige kehvema näitajaga.

Tulemused: Boston - Detroit 117:114, Charlotte - New York 101:129, Miami - Milwaukee 106:103, Toronto - Indiana 97:95, Oklahoma City - Minnesota 113:105, New Orleans - Memphis 128:133 la, Golden State - Houston 100:104, Portland - San Antonio 102:115, Sacramento - Phoenix 100:112.