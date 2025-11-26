Keila KK oli karikavõistlustel esiliigaklubiga hädas

Tasavägises mängus haaras Keila viis minutit enne lõpusireeni 97:84 eduseisu, aga kodumeeskond vastas sellele 16:4 vahespurdiga ning kahandas pool minutit enne mängu lõppu vahe minimaalseks. Quion Burns tabas siis mõlemad vabavisked ja Raimond Tribuntsovi viimase sekundi kaugvise ei tabanud.

Burns viskas Keila kasuks 33 punkti (visked väljakult 10/15) ja kogus kümme lauapalli, Jeremiah Paige toetas teda 17 punktiga. Keila kapten Tormi Niits kogus 12 punkti, aga vigastas kolmandal veerandajal hüppeliigest. Joonas Järveläinen vedas Keilat samuti 33 punktiga.

Karikavõistluste poolfinaalis läheb Keila korvpalliklubi vastamisi Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga.