X!

Keila KK oli karikavõistlustel esiliigaklubiga hädas

Korvpall
Quion Burns
Quion Burns Autor/allikas: Keila KK Basketball/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikarikavõistluste veerandfinaalis oli kõrgliigas mängiv Keila KK Rakveres napilt, 103:100 üle esiliigaklubist Kadrina Karud.

Tasavägises mängus haaras Keila viis minutit enne lõpusireeni 97:84 eduseisu, aga kodumeeskond vastas sellele 16:4 vahespurdiga ning kahandas pool minutit enne mängu lõppu vahe minimaalseks. Quion Burns tabas siis mõlemad vabavisked ja Raimond Tribuntsovi viimase sekundi kaugvise ei tabanud.

Burns viskas Keila kasuks 33 punkti (visked väljakult 10/15) ja kogus kümme lauapalli, Jeremiah Paige toetas teda 17 punktiga. Keila kapten Tormi Niits kogus 12 punkti, aga vigastas kolmandal veerandajal hüppeliigest. Joonas Järveläinen vedas Keilat samuti 33 punktiga.

Karikavõistluste poolfinaalis läheb Keila korvpalliklubi vastamisi Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

21:11

Keila KK oli karikavõistlustel esiliigaklubiga hädas

15:58

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

14:29

Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

11:26

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

09:51

Konontšuk on Türgis sammu edasi teinud: olen pidanud kohanema

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

25.11

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

25.11

Kirves pärast vigastuspausi: vorm võiks parem olla

25.11

Kriisa aitas oma kooli järjekordse koduvõiduni

25.11

New York Knicks surus 12. korda järjest Brooklyn Netsi põlvili

24.11

Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

24.11

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus

24.11

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe

24.11

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid

24.11

Bratka hiilgas Manchesteris kaksikduubliga

videod

sport.err.ee uudised

23:20

David Luizist sai Meistrite liiga ajaloo teine vanim väravalööja

22:40

Võrkpalli karikavõistluste poolfinaalid algasid põnevusmängudega

22:23

ETV spordisaade, 26. november

21:36

Kilde lõpetab MK-etapil ligi kaks aastat kestnud vigastuspausi

21:11

Keila KK oli karikavõistlustel esiliigaklubiga hädas

20:36

RALLIBLOGI | Tänak alustas hooaja viimast rallit katsevõiduga Uuendatud

20:14

Malõgina alistas esmakordselt maailma esisaja sekka kuuluva mängija

19:44

Petrõkina lõpetab neljapäeval Tallinnas võistluspausi

18:44

Aigro: esimene tõuge jäi hilja peale, teine oli rapsakas

18:01

Aigro sai Faluni suurel mäel 26. koha, Kraft põrus teises voorus Uuendatud

17:35

Arbeiter hakkab juhendama Viimsi noormehi

16:28

Arand jätkab F1 hooaega Saudi Araabia etapiga

15:58

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

15:26

Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise koondise Ruka MK-etapiks

15:10

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

loetumad

20:36

RALLIBLOGI | Tänak alustas hooaja viimast rallit katsevõiduga Uuendatud

10:48

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

14:00

VIDEO | Kreekas süüdati Milano Cortina olümpiatuli

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

25.11

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

11:26

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

15:10

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

25.11

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

25.11

FIFA halastas MM-i eel puhaste paberitega Ronaldole

09:51

Konontšuk on Türgis sammu edasi teinud: olen pidanud kohanema

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo