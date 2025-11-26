X!

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

Korvpall
Alex Talisainen
Alex Talisainen Autor/allikas: FIBA 3x3
Korvpall

Eesti korvpallikohtunik Alex Talisainen osales Bahreinis toimunud FIBA 3x3 World Touri finaalturniiril, kuhu kvalifitseerusid maailma 14 parimat professionaalset 3x3 võistkonda.

Talisainen tegi ajalugu, olles esimene Eesti kohtunik, kes on teenindanud 3x3 World Touri finaali. Tema edukat turniiri krooniti sellega, et ta määrati vilistama finaalmängu, mis on rahvusvaheliselt üks prestiižsemaid tunnustusi 3x3 kohtunike seas.

2025. aasta hooaeg oli Talisaisenile erakordselt edukas. Ta sai määramised kõigile olulisematele rahvusvahelistele suurvõistlustele, sealhulgas maailmameistrivõistlustele, Euroopa meistrivõistlustele ning World Touri finaalile. Kõigil suurturniiridel usaldati talle finaalmängude vilistamine, mis kinnitab tema stabiilset ja kõrgetasemelist sooritust kogu hooaja vältel.

"Isiklikult jäin hooajaga väga rahule. Sain määramised kõikidele suurematele turniiridele ning kõigil suurvõistlustel usaldati mind finaali vilistama. Terve aasta oli hästi stabiilne, mis kajastus ka määramistes," ütles Talisainen.

"Pärast nii intensiivset hooaega soovin nüüd korraks korvpallist aja maha võtta ja vaimu puhata. Uuest hooajast algab aga olümpiatsükkel, mil hakatakse koguma reitingupunkte ning ka kohtunikel algab teekond, mille eesmärk on samm-sammult paremaks saada ja detailidega tööd teha, samal ajal kogu seda ägedat protsessi nautides," lisas kohtunik.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

korvpalliuudised

15:58

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

14:29

Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

11:26

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

09:51

Konontšuk on Türgis sammu edasi teinud: olen pidanud kohanema

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

25.11

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

25.11

Kirves pärast vigastuspausi: vorm võiks parem olla

25.11

Kriisa aitas oma kooli järjekordse koduvõiduni

25.11

New York Knicks surus 12. korda järjest Brooklyn Netsi põlvili

24.11

Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

24.11

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus

24.11

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe

24.11

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid

24.11

Bratka hiilgas Manchesteris kaksikduubliga

24.11

Lakers alistas võõrsil Jazzi, Thunder ja Raptors jätkasid seeriat

videod

sport.err.ee uudised

18:01

Aigro sai Faluni suurel mäel 26. koha, Kraft põrus teises voorus Uuendatud

17:35

Arbeiter hakkab juhendama Viimsi noormehi

16:28

Arand jätkab F1 hooaega Saudi Araabia etapiga

15:58

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

15:26

Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise koondise Ruka MK-etapiks

15:10

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

14:29

Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

14:00

VIDEO | Kreekas süüdati Milano Cortina olümpiatuli

13:37

Tamm langes üksikmängus konkurentsist, aga saab võimaluse revanšiks

13:00

RALLIBLOGI | Tänak istub Saudi Araabias viimast korda Hyundai rooli

12:54

Tänak sai Saudi Araabia testikatsel viienda koha

12:31

Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il Slovakkia esinduse

11:53

Bunker sai kirja suurvõidu, Tartu derbis võidutses Ravens

11:26

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

10:48

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

loetumad

25.11

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

10:48

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

14:00

VIDEO | Kreekas süüdati Milano Cortina olümpiatuli

13:00

RALLIBLOGI | Tänak istub Saudi Araabias viimast korda Hyundai rooli

25.11

Saksamaa murdmaasuusataja ei pääse olümpiavõitu kaitsma

25.11

Rae võrkpallinaiskond kaotas tasavägise euromängu

25.11

FIFA halastas MM-i eel puhaste paberitega Ronaldole

11:26

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

15:10

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo