Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

Talisainen tegi ajalugu, olles esimene Eesti kohtunik, kes on teenindanud 3x3 World Touri finaali. Tema edukat turniiri krooniti sellega, et ta määrati vilistama finaalmängu, mis on rahvusvaheliselt üks prestiižsemaid tunnustusi 3x3 kohtunike seas.

2025. aasta hooaeg oli Talisaisenile erakordselt edukas. Ta sai määramised kõigile olulisematele rahvusvahelistele suurvõistlustele, sealhulgas maailmameistrivõistlustele, Euroopa meistrivõistlustele ning World Touri finaalile. Kõigil suurturniiridel usaldati talle finaalmängude vilistamine, mis kinnitab tema stabiilset ja kõrgetasemelist sooritust kogu hooaja vältel.

"Isiklikult jäin hooajaga väga rahule. Sain määramised kõikidele suurematele turniiridele ning kõigil suurvõistlustel usaldati mind finaali vilistama. Terve aasta oli hästi stabiilne, mis kajastus ka määramistes," ütles Talisainen.

"Pärast nii intensiivset hooaega soovin nüüd korraks korvpallist aja maha võtta ja vaimu puhata. Uuest hooajast algab aga olümpiatsükkel, mil hakatakse koguma reitingupunkte ning ka kohtunikel algab teekond, mille eesmärk on samm-sammult paremaks saada ja detailidega tööd teha, samal ajal kogu seda ägedat protsessi nautides," lisas kohtunik.