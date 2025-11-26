Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise koondise Ruka MK-etapiks

Naistest on koondises Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Teesi Tuul ja Teiloora Ojaste. Meeste koondise moodustavad Alvar Johannes Alev, Christopher Kalev, Henri Roos ja Martin Himma.

Sel reedel saab Soomes Rukal alguse murdmaasuusatamise maailma karika sari. Igal võistluspäeval saab Eesti starti saata kuni viis naist ja neli meest.

Reedel toimub 10 km klassika eraldistardist sõit, laupäeval klassikasprindid ning pühapäeval 20 kilomeetri ühisstardist vabatehnikasõit.