Vetkal naasis algkoosseisu ja Dordrecht alistas Operi kunagise koduklubi

Suvises üleminekuaknas Hollandisse siirdunud Vetkal on Dordrechtis kerkinud põhimängijaks. Ta on liigamängudes peaaegu alati olnud Dordrechti algkoosseisus, välja arvataud eelmises voorus, kui pärast novembrikuu koondiseakent sekkus vahetusest, vahendab Soccernet.ee.

Vetkal naasis mängus Rodaga algkoosseisu ja sai kirja täismängu.

Dordrecht asus kohtumist Roda vastu 37. minutil Lawson Sunderlandi väravast juhtima ja 82. minutil suurendas Nick Venema külaliste eduseisu kaheväravaliseks. Roda eest lõi 90+3. minutil Filip Janssen ühe värava tagasi, aga enamaks võõrustajad võimelised ei olnud.

Kolmemängulise võiduta seeria lõpetanud Dordrecht paikneb liigatabelis üheksandal kohal, aga näiteks kolmandal tabelireal olev PSV Eindhoveni duubelmeeskond jääb vaid nelja punkti kaugusele.