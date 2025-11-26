X!

RALLIBLOGI | Tänak võitis päeva eelviimase katse, liidriks kerkis Fourmaux

Autoralli
Ott Tänak - Martin Järveoja Saudi Araabia MM-rallil
Ott Tänak - Martin Järveoja Saudi Araabia MM-rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Autoralli MM-hooaeg lõppeb sel nädalavahetusel Saudi Araabias. Seitsme kiiruskatse järel on esikohal prantslane Adrien Fourmaux (Hyundai), kes edestab soomlast Sami Pajarit (Toyota) ja lätlast Martinš Sesksi (Ford). MM-tiitli nimel heitlevad Saudi Araabias Toyota sõitjad Sebastien Ogier ja Elfyn Evans ning Ott Tänaku jaoks on see viimane ralli enne sportlaskarjääri pausile panemist. ERR-i spordiportaal kajastab kogu ralli käiku otseblogis.

Tänak võitis kolmapäeva õhtul toimunud lühikese publikukatse, aga keerulised olud soosisid esimese täispika võistluspäeva hommikul stardijärjekorras hiljem alustanud mehi. Nii teeniski lätlane Martinš Sesks (M-Sport) kaks katsevõitu ja läks ühe sõiduvea kiuste hoolduspausile liidrina.

Neljapäeva hommik tõmbas esikolmiku ja ülejäänute vahele üsna selged jõujooned: Adrien Fourmaux (Hyundai) kaotas lõunapausile minnes Sesksile 1,3 ning Sami Pajari (Toyota) 1,7 sekundit, Tänak neljandana juba 14,8 sekundit.

Kuuendal katsel purunes seni väga head tempot näidanud Sesksil tagarehv ning ta langes kolmandaks. Ainsa mehena pärastlõunasteks läbimisteks ainult pehmed rehvid kaasa võtnud Fourmaux valik tundus esmapilgul vale, aga eelviimase katse lõpus hakkas purunema ka Pajari rehv ning prantslane kerkis ikkagi esikohale.

Päeva jooksul auto kehva tasakaalu üle kurtnud Tänak võitis eelviimase katse ning jätkab napilt tiimikaaslase Thierry Neuville'i ees neljandana.

MM-sarja üldvõitu jahtivate Toyota meeste Sebastien Ogier' ning Elfyn Evansi heitluses on esialgu peal prantslane: seitsmenda katsega läks Kalle Rovanperä waleslasest mööda ning virtuaalses MM-tabelis on nüüd Ogier Evansist ees.

Enne rallit:

Esimest korda MM-sarja kuuluval Saudi Araabia rallil läbitakse liivasel kruusal 320 kilomeetrit, avakatse toimub kolmapäeval ning MM-hooaeg lõppeb juba laupäeva pärastlõunal.

Kaks nädalat tagasi, pärast Jaapani ralli lõppu, teatas 2019. aasta maailmameister Ott Tänak, et võtab Saudi Araabia etapi järel tippspordis aja maha. "See valik pole olnud kerge, aga tundub, et õige hetk peatuda, mõtiskleda ning pühendada rohkem aega oma perele ja elule koduses Eestis," kirjutas Tänak pressiteate vahendusel.

Kui Eesti rallipubliku jaoks on Saudi Araabia ralli viimaseks võimaluseks näha Tänakut MM-sarjas täiskohaga sõitjana, siis hooaja kokkuvõttes lõpetab ta igal juhul neljandana. Pinget jätkub sellegipoolest, sest esimest MM-tiitlit jahtival Elfyn Evansil on 272 ja kaheksakordsel maailmameistril Sebastien Ogier'l 269 punkti. Matemaatiliselt on võimalus ka kolmandal Toyota sõitjal Kalle Rovanperäl, kes on kogunud 248 punkti.

Esmakordselt MM-sarja kuuluv Saudi Araabia ralli pakub sõitjatele üsna karmi kogemuse, mitmed neist on seda võrrelnud näiteks katsumusega Keenias. "Mõnes kohas oleme turvalisuse pärast mures, sest olud on nii ekstreemsed," tunnistas Ogier sel nädalal DirtFishiga rääkides. "Seiklus on hea sõna – aga samuti ka loterii," lisas prantslane.

"Algusest lõpuni põhjagaasiga sõita ja mitte probleemide küüsi sattuda on võimatu. Tuleb pead kasutada. Kindlasti on siin ka vaja õnne," sõnas Evans. "Mõnes kohas on vaja autot säästa, mõnes suruda, aga riskid ka eelnevate autode rataste alt järsku teele ilmuvate kividega. Siin on vaja täielikku keskendumist," lisas Tänaku meeskonnakaaslane Adrien Fourmaux.

"Läheme täielikku tundmatusse, nii et tuleb lihtsalt kohale minna ja vaadata, mis sel rallil meile pakkuda on," ütles Tänak Saudi Araabia ralli kohta. "Sõidame jälle Hyundai i20 N Rally1 evo autoga, see on varem kruusal väga hästi sõitnud. Me ei tea täpselt, mida Saudi Araabia karmilt kruusalt oodata, aga tiim on varem sellistes tingimustes tugev olnud."

Saudi Araabia ralli ajakava:

Kolmapäev, 26. november
10.01 Testikatse Thabhan (4,56 km)
SS1 19.35 Jameel Motorsport Super Special 1 (5,22 km)

Neljapäev, 27. november
SS2 7.08 Al Fasallyah 1 (19,36 km)
SS3 8.06 Moon Stage 1 (20,12 km)
SS4 9.04 Khulays 1 (11,33 km)
Hoolduspaus
SS5 13.22 Al Fasallyah 2 (19,36 km)
SS6 14.20 Moon Stage 2 (20,12 km)
SS7 15.18 Khulays 2 (11,33 km)
SS8 19.31 Jameel Motorsport Super Special 2 (5,22 km)

Reede, 28. november
SS9 7.26 Alghullah 1 (11,69 km)
SS10 8.19 Um Al Jerem 1 (30,58 km)
SS11 9.35 Wadi Almatwi 1 (28,59 km)
Hoolduspaus
SS12 12.51 Alghullah 2 (11,69 km)
SS13 13.47 Um Al Jerem 2 (30,58 km)
SS14 15.05 Wadi Almatwi 2 (28,59 km)

Laupäev, 29. november
SS15 8.05 Thabhan 1 (16,29 km)
SS16 9.21 Asfan (33,28 km)
SS17 12.15 (punktikatse) Thabhan 2 (16,29 km)

Toimetaja: Anders Nõmm







