RALLIBLOGI | Tänak alustas hooaja viimast rallit katsevõiduga

Esimest korda MM-sarja kuuluval Saudi Araabia rallil läbitakse liivasel kruusal 320 kilomeetrit, avakatse toimub kolmapäeval ning MM-hooaeg lõppeb juba laupäeva pärastlõunal.

Kaks nädalat tagasi, pärast Jaapani ralli lõppu, teatas 2019. aasta maailmameister Ott Tänak, et võtab Saudi Araabia etapi järel tippspordis aja maha. "See valik pole olnud kerge, aga tundub, et õige hetk peatuda, mõtiskleda ning pühendada rohkem aega oma perele ja elule koduses Eestis," kirjutas Tänak pressiteate vahendusel.

Kui Eesti rallipubliku jaoks on Saudi Araabia ralli viimaseks võimaluseks näha Tänakut MM-sarjas täiskohaga sõitjana, siis hooaja kokkuvõttes lõpetab ta igal juhul neljandana. Pinget jätkub sellegipoolest, sest esimest MM-tiitlit jahtival Elfyn Evansil on 272 ja kaheksakordsel maailmameistril Sebastien Ogier'l 269 punkti. Matemaatiliselt on võimalus ka kolmandal Toyota sõitjal Kalle Rovanperäl, kes on kogunud 248 punkti.

Esmakordselt MM-sarja kuuluv Saudi Araabia ralli pakub sõitjatele üsna karmi kogemuse, mitmed neist on seda võrrelnud näiteks katsumusega Keenias. "Mõnes kohas oleme turvalisuse pärast mures, sest olud on nii ekstreemsed," tunnistas Ogier sel nädalal DirtFishiga rääkides. "Seiklus on hea sõna - aga samuti ka loterii," lisas prantslane.

"Algusest lõpuni põhjagaasiga sõita ja mitte probleemide küüsi sattuda on võimatu. Tuleb pead kasutada. Kindlasti on siin ka vaja õnne," sõnas Evans. "Mõnes kohas on vaja autot säästa, mõnes suruda, aga riskid ka eelnevate autode rataste alt järsku teele ilmuvate kividega. Siin on vaja täielikku keskendumist," lisas Tänaku meeskonnakaaslane Adrien Fourmaux.

"Läheme täielikku tundmatusse, nii et tuleb lihtsalt kohale minna ja vaadata, mis sel rallil meile pakkuda on," ütles Tänak Saudi Araabia ralli kohta. "Sõidame jälle Hyundai i20 N Rally1 evo autoga, see on varem kruusal väga hästi sõitnud. Me ei tea täpselt, mida Saudi Araabia karmilt kruusalt oodata, aga tiim on varem sellistes tingimustes tugev olnud."

Saudi Araabia ralli ajakava:

Kolmapäev, 26. november

10.01 Testikatse Thabhan (4,56 km)

SS1 19.35 Jameel Motorsport Super Special 1 (5,22 km)

Neljapäev, 27. november

SS2 7.08 Al Fasallyah 1 (19,36 km)

SS3 8.06 Moon Stage 1 (20,12 km)

SS4 9.04 Khulays 1 (11,33 km)

Hoolduspaus

SS5 13.22 Al Fasallyah 2 (19,36 km)

SS6 14.20 Moon Stage 2 (20,12 km)

SS7 15.18 Khulays 2 (11,33 km)

SS8 19.31 Jameel Motorsport Super Special 2 (5,22 km)



Reede, 28. november

SS9 7.26 Alghullah 1 (11,69 km)

SS10 8.19 Um Al Jerem 1 (30,58 km)

SS11 9.35 Wadi Almatwi 1 (28,59 km)

Hoolduspaus

SS12 12.51 Alghullah 2 (11,69 km)

SS13 13.47 Um Al Jerem 2 (30,58 km)

SS14 15.05 Wadi Almatwi 2 (28,59 km)



Laupäev, 29. november

SS15 8.05 Thabhan 1 (16,29 km)

SS16 9.21 Asfan (33,28 km)

SS17 12.15 (punktikatse) Thabhan 2 (16,29 km)