RALLIBLOGI | Tänak alustas hooaja viimast rallit katsevõiduga

Ott Tänak - Martin Järveoja Saudi Araabia MM-rallil
Ott Tänak - Martin Järveoja Saudi Araabia MM-rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Enne sportlaskarjääri pausile panemist viimast korda MM-sarjas sõitev Ott Tänak (Hyundai) alustas hooaja viimast WRC rallit Saudi Araabias katsevõiduga. Esimene täispikk võistluspäev algab neljapäeval kell 7.08, ERR-i spordiportaal kajastab kogu ralli käiku otseblogis.

Esimest korda MM-sarja kuuluval Saudi Araabia rallil läbitakse liivasel kruusal 320 kilomeetrit, avakatse toimub kolmapäeval ning MM-hooaeg lõppeb juba laupäeva pärastlõunal.

Kaks nädalat tagasi, pärast Jaapani ralli lõppu, teatas 2019. aasta maailmameister Ott Tänak, et võtab Saudi Araabia etapi järel tippspordis aja maha. "See valik pole olnud kerge, aga tundub, et õige hetk peatuda, mõtiskleda ning pühendada rohkem aega oma perele ja elule koduses Eestis," kirjutas Tänak pressiteate vahendusel.

Kui Eesti rallipubliku jaoks on Saudi Araabia ralli viimaseks võimaluseks näha Tänakut MM-sarjas täiskohaga sõitjana, siis hooaja kokkuvõttes lõpetab ta igal juhul neljandana. Pinget jätkub sellegipoolest, sest esimest MM-tiitlit jahtival Elfyn Evansil on 272 ja kaheksakordsel maailmameistril Sebastien Ogier'l 269 punkti. Matemaatiliselt on võimalus ka kolmandal Toyota sõitjal Kalle Rovanperäl, kes on kogunud 248 punkti.

Esmakordselt MM-sarja kuuluv Saudi Araabia ralli pakub sõitjatele üsna karmi kogemuse, mitmed neist on seda võrrelnud näiteks katsumusega Keenias. "Mõnes kohas oleme turvalisuse pärast mures, sest olud on nii ekstreemsed," tunnistas Ogier sel nädalal DirtFishiga rääkides. "Seiklus on hea sõna - aga samuti ka loterii," lisas prantslane.

"Algusest lõpuni põhjagaasiga sõita ja mitte probleemide küüsi sattuda on võimatu. Tuleb pead kasutada. Kindlasti on siin ka vaja õnne," sõnas Evans. "Mõnes kohas on vaja autot säästa, mõnes suruda, aga riskid ka eelnevate autode rataste alt järsku teele ilmuvate kividega. Siin on vaja täielikku keskendumist," lisas Tänaku meeskonnakaaslane Adrien Fourmaux.

"Läheme täielikku tundmatusse, nii et tuleb lihtsalt kohale minna ja vaadata, mis sel rallil meile pakkuda on," ütles Tänak Saudi Araabia ralli kohta. "Sõidame jälle Hyundai i20 N Rally1 evo autoga, see on varem kruusal väga hästi sõitnud. Me ei tea täpselt, mida Saudi Araabia karmilt kruusalt oodata, aga tiim on varem sellistes tingimustes tugev olnud."

Saudi Araabia ralli ajakava:

Kolmapäev, 26. november
10.01 Testikatse Thabhan (4,56 km)
SS1 19.35 Jameel Motorsport Super Special 1 (5,22 km)

Neljapäev, 27. november
SS2 7.08 Al Fasallyah 1 (19,36 km)
SS3 8.06 Moon Stage 1 (20,12 km)
SS4 9.04 Khulays 1 (11,33 km)
Hoolduspaus
SS5 13.22 Al Fasallyah 2 (19,36 km)
SS6 14.20 Moon Stage 2 (20,12 km)
SS7 15.18 Khulays 2 (11,33 km)
SS8 19.31 Jameel Motorsport Super Special 2 (5,22 km)

Reede, 28. november
SS9 7.26 Alghullah 1 (11,69 km)
SS10 8.19 Um Al Jerem 1 (30,58 km)
SS11 9.35 Wadi Almatwi 1 (28,59 km)
Hoolduspaus
SS12 12.51 Alghullah 2 (11,69 km)
SS13 13.47 Um Al Jerem 2 (30,58 km)
SS14 15.05 Wadi Almatwi 2 (28,59 km)

Laupäev, 29. november
SS15 8.05 Thabhan 1 (16,29 km)
SS16 9.21 Asfan (33,28 km)
SS17 12.15 (punktikatse) Thabhan 2 (16,29 km)

Toimetaja: Anders Nõmm

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

