Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

Korvpallur Henri Veesaar tegi USA üliõpilasliigas (NCAA) oma karjääri parima esituse, kui aitas võimsa kaksikduubliga North Carolina ülikooli võidule.

North Carolina asus St. Bonaventure'i vastu mängutempot dikteerima juba varakult ning saavutas avapoolajal ka 11-punktilise edu, aga pausiks jõudis St. Bonaventure kahe punkti kaugusele. Teisel poolajal pani North Carolina siiski paremuse maksma ning realiseeris Henri Veesaare juhtimisel 85:70 (35:33, 50:37) võidu.

Eestlasest keskmängija veetis platsil 35 minutit, mille jooksul kogus 24 punkti (kahesed 8/11, kolmesed 1/3, vabavisked 5/6) ja 13 lauapalliga oma hooaja kolmanda kaksikduubli. Lisaks jäi Veesaare arvele kolm resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Tegemist on eestlase NCAA karjääri kõige resultatiivsema esitusega, lisaks püstitas ta uue tippmargi ka lauapallide arvestuses.

Caleb Wilson lisas võidumängus 20 silma ja 12 lauapalli, St. Bonaventure'i parim oli 22 punkti visanud Darryl Simmons II.

NCAA edetabelis 16. real paiknev North Carolina on võitnud sel hooajal kõik kuus mängu, Eesti aja järgi neljapäeva hilisõhtul minnakse vastamisi 11. asetusega Michigan State'iga.