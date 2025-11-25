Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

Kui mängida oli kolm minutit, pääses Hapoel 71:69 juhtima, kuid esmalt viigistas mõlemad vabavisked tabanud Walter Tavares seisu ning seejärel pääses Real Gabriel Decki ja Mario Hezonja korvidest 75:71 ette. 1.27 enne normaalaja lõppu tabas Jonathan Motley kaugviske ja vähendas vahe minimaalseks. Viimasel sekundil proovis kolmest ka Vasilije Micic, aga ei tabanud ja seega sai Real võõrsil napi võidu.

Neutraalsel pinnal Bulgaarias peetud kohtumises oli Reali parim Hezonja 19 punkti ja kuue lauapalliga, Alberto Abalde ja Facundo Campazzo lisasid mõlemad 11 punkti. Hapoeli ridades tõid Chris Jones ja Antonio Blakeney mõlemad 14 punkti, Elijah Bryant lisas 13 punkti ja võttis kuus lauapalli.

Hapoelil on kirjas üheksa võitu ja neli kaotust, Real on 13 mängust saanud seitse võitu.

Üheksa võitu ja neli kaotust on ka Panathinaikosel, viimati alistati kodus 91:69 Belgradi Partizan. Võitjate parim oli Kendrick Nunn 26 punkti, seitsme lauapalli ja nelja tulemusliku sööduga.

Kaunase Žalgiris teenis hooaja kaheksanda võidu, alistades kodusaalis 82:67 Baskonia. Seejuures poolajapausile mindi Baskonia 42:37 juhtimisel, aga kolmanda veerandi võitis Kaunase klubi 17:12 ja viimast veerandaega alustati viigiseisul. Žalgiris tegi neljandal veerandi alguses 20:5 spurdi ja sellega oli mäng ka tehtud.

Žalgirise parim oli Sylvain Francisco 23 punkti ja 11 korvisööduga, Ažuolas Tubelis lisas 15 punkti ja võttis seitse lauapalli.

Tulemused:

Dubai – Paris 90:89

Fenerbahce – Bologna Virtus 66:64

Tel Avivi Hapoel – Madridi Real 74:75

Kaunase Žalgiris – Baskonia 82:67

Panathinaikos – Belgradi Partizan 91:69

Valencia – Müncheni Bayern 90:64