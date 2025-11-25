X!

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

Korvpall
Mario Hezonja
Mario Hezonja Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Korvpalli Euroliigas sai liider Tel Avivi Hapoel hooaja neljanda kaotuse, kui tasavägises mängus jäädi 74:75 alla Madridi Realile.

Kui mängida oli kolm minutit, pääses Hapoel 71:69 juhtima, kuid esmalt viigistas mõlemad vabavisked tabanud Walter Tavares seisu ning seejärel pääses Real Gabriel Decki ja Mario Hezonja korvidest 75:71 ette. 1.27 enne normaalaja lõppu tabas Jonathan Motley kaugviske ja vähendas vahe minimaalseks. Viimasel sekundil proovis kolmest ka Vasilije Micic, aga ei tabanud ja seega sai Real võõrsil napi võidu.

Neutraalsel pinnal Bulgaarias peetud kohtumises oli Reali parim Hezonja 19 punkti ja kuue lauapalliga, Alberto Abalde ja Facundo Campazzo lisasid mõlemad 11 punkti. Hapoeli ridades tõid Chris Jones ja Antonio Blakeney mõlemad 14 punkti, Elijah Bryant lisas 13 punkti ja võttis kuus lauapalli.

Hapoelil on kirjas üheksa võitu ja neli kaotust, Real on 13 mängust saanud seitse võitu.

Üheksa võitu ja neli kaotust on ka Panathinaikosel, viimati alistati kodus 91:69 Belgradi Partizan. Võitjate parim oli Kendrick Nunn 26 punkti, seitsme lauapalli ja nelja tulemusliku sööduga.

Kaunase Žalgiris teenis hooaja kaheksanda võidu, alistades kodusaalis 82:67 Baskonia. Seejuures poolajapausile mindi Baskonia 42:37 juhtimisel, aga kolmanda veerandi võitis Kaunase klubi 17:12 ja viimast veerandaega alustati viigiseisul. Žalgiris tegi neljandal veerandi alguses 20:5 spurdi ja sellega oli mäng ka tehtud.

Žalgirise parim oli Sylvain Francisco 23 punkti ja 11 korvisööduga, Ažuolas Tubelis lisas 15 punkti ja võttis seitse lauapalli.

Tulemused:

Dubai – Paris 90:89
Fenerbahce – Bologna Virtus 66:64
Tel Avivi Hapoel – Madridi Real 74:75
Kaunase Žalgiris – Baskonia 82:67
Panathinaikos – Belgradi Partizan 91:69
Valencia – Müncheni Bayern 90:64

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

25.11

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

25.11

Kirves pärast vigastuspausi: vorm võiks parem olla

25.11

Kriisa aitas oma kooli järjekordse koduvõiduni

25.11

New York Knicks surus 12. korda järjest Brooklyn Netsi põlvili

24.11

Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

24.11

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus

24.11

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe

24.11

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid

24.11

Bratka hiilgas Manchesteris kaksikduubliga

24.11

Lakers alistas võõrsil Jazzi, Thunder ja Raptors jätkasid seeriat

24.11

Treier sai Itaalias võidurõõmu tunda, Legia kaotas teise mängu järjest

23.11

Korvpalliliidu spordidirektor: EM natuke mõjutab koondise komplekteerimist

23.11

Kullamäe viskas Žalgirise vastu punktirekordi

23.11

Pärnu lõpetas Lätis kaotusteseeria

23.11

Legendaarne NBA mängujuht riputab hooaja lõpus ketsid varna

videod

sport.err.ee uudised

00:02

Chelsea alistas kümnekesi jäänud Barcelona, City kaotas Leverkusenile

25.11

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

25.11

Peit: viies geim ongi natuke loto

25.11

Tatrik Rae šanssidest: me läheme korduskohtumist 3:1 võitma

25.11

ETV spordisaade, 25. november

25.11

Rae naiskonna kapten Kiviloo: lootus elab igal juhul

25.11

Rae võrkpallinaiskond kaotas tasavägise euromängu

25.11

FIFA halastas MM-i eel puhaste paberitega Ronaldole

25.11

Helsingis kohtusid Põhja- ja Baltimaade jalgpalliliitude presidendid

25.11

Saksamaa murdmaasuusataja ei pääse olümpiavõitu kaitsma

25.11

Aigro: üritan suurel mäel ka teiseks hüppeks rohkem kokku võtta

25.11

Kristjan Tamm ja Markus Mölder pääsesid paarismängus veerandfinaali

25.11

Aigro oli esimeses hüppevoorus 13., aga pidi lõpuks 22. kohaga leppima

25.11

Eesti sai kaks uut Euroopa tippkategooria käsipallitreenerit

25.11

Malõgina jõudis kindla võiduga Slovakkias põhiturniirile

loetumad

24.11

VIDEO | Ronaldo sai hakkama fantastilise käärlöögiga

25.11

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

25.11

VIDEO | Tiimikaaslasele kõrvakiilu andnud Evertoni mängija eemaldati

25.11

Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

24.11

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus

24.11

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

24.11

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe

25.11

VIDEO | Itaalias tehti rekordiliselt kiire penaltiviga

24.11

Ukraina sumotalent võitis esimese suurturniiri

24.11

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo