Eesti sai kaks uut Euroopa tippkategooria käsipallitreenerit

Esmakordselt ka Balti mere regioonis toimunud Master Coach on Euroopa Käsipalliföderatsiooni koolitusprogramm, mille lõppedes tuleb kaitsta bakalaureuse lõputöö tasemel koolitusprogrammi teesidele vastav lõputöö. Lisaks tuleb teha veel praktiline eksam. Litsents annab käsipallitreenerile õiguse juhendada võistkonda kõikidel rahvusvahelistel käsipallivõistlustel.

"Mul on ambitsioon jõuda oma treeneriteel kaugemale kui vaid Eesti meistriliiga," põhjendas meeste koondise ning HC Kehra treener Janar Mägi oma osalemist kõrgeima kategooria kursusel. "See oli minu jaoks üks tähtis samm sel teel. Iga uus õppekogemus viib mind juhendajana mugavustsoonist välja, õpetab uusi asju ning mis ehk veelgi tähtsam, annab võimaluse tutvuda erinevate inimestega üle Euroopa."

Master Coach nimetus on eluaegne, kuid iga kolme aasta tagant tuleb vähemalt 24 kontakttunnisel rahvusvahelisel käsipallitreenerite TOP Coaches kursusel osaleda. Meie regioonis toimunud koolitus andis ka unikaalse võimaluse: "Meie suur eelis oli see, et kuna piirkond on väiksem ning huvilisi oli vähem, siis saime väga personaalse kogemuse. Kui suurtes riikides korraldataval õppel võib olla ka sada inimest, siis meie tegime tööd väikses grupis ja saime igast tunnist maksimumi välja võtta."

"Aga eks igal mündil on kaks külge," jätkas 38-aastane Mägi. "Aeg koolitusel käimiseks tuli millegi arvelt võtta. Elus tuleb siiski teha otsuseid, mida sa tahad päriselt teha ja mida ei soovi. Kuigi mul esialgu olid oma kahtlused, siis nüüdseks võin öelda, et ei ole kordagi kahetsenud ning mul on ülihea meel, et ma selle teekonna ette võtsin. Väga põnev kogemus ning võin seda kõikidele soovitada."

Treenerina noortele motiveeriva keskkonna loomise teemal oma lõputöö teinud Mägi rääkis järgmiseks sellest, mida ta sel teekonnal õppis: "Väga palju uusi mõtteid on peas. Erinevad käsipallistiilid, lektorid ning inimesed, keda sel teel kohtasin – kõik andsid midagi juurde. Aga samas suures plaanis tuleb ka tõele otsa vaadata ja tunnistada, et oleme Eestis veel osades asjades Euroopast kõvasti maas. Palju on asju, mida saaks parandada ning teekond on veel pikk."

Eesti Käsipalliliit korraldas aasta algul ka toetuskampaania, et meie treenerid saaksid oma unistuse täita ning lõpetuseks soovisid nii Janar Mägi kui ka naiste koondise treener Kerli Jõks omalt poolt südamest tänada kõiki inimesi, kes neid sel teekonnal aitasid. "Suur aitäh kõigile, kes meid toetasid ja oma panusega kaasa aitasid. Oleme väga tänulikud inimeste üle, kes meisse uskusid ning meid treenerikarjääris järgmisele tasemele aitasid."