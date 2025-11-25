Võrkpalli karikavõistlustel alustatakse poolfinaalidega

Kolmapäeval tehakse algust võrkpalli Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalidega, kui vastamisi lähevad Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Tartu Bigbank ning Selver x TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi.

Kolmapäeval, 26. novembril kell 19 peetakse Võrus esimene kohtumine paaris Võru Barrus VK – Tartu Bigbank ning samuti kell 19 lähevad TalTechi spordihoones esimest korda vastamisi Selver x TalTech ja Pärnu VK. Poolfinaalide kordusmängud toimuvad 3. detsembril.

Pärnu VK on tiitlikaitsja, eelmisel aastal saadi finaalis 3:1 jagu Tartu Bigbankist. Poolfinaalides olid ka möödunud aastal samad vastased.

Pärnu VK peatreener Rainer Vassiljev peab oluliseks hetkele keskendumist. "Eilses päevas pole mõtet elada ei positiivses ega negatiivses mõttes. See, mis eelmisel aastal oli, ei tähenda enam midagi ja ka lähiminevikule ei ole mõtet mõelda või keskenduda. Tuleb fookust hoida konkreetsel nädalal, mängul ja hetkel. See sõnum on mul ka oma mängijatele," alustas Vassiljev.

"Selver on korralik võistkond, korraliku komplekteeritusega. Jah, seal on omajagu noorust, aga Andres Jefanov on tõestanud end siin liigas liidrina. Need hooaja eel räägitud jutud neist kui noortemeeskonnast enam ei päde, seda on senine hooaeg näidanud. Nad on tublisti toimetanud ja tegu on tugeva vastasega," lisas juhendaja.

Selver x TalTechi peatreener Avo Keel teab, mille kallal tema meeskond vaeva peab nägema. "Pärnul on eeldatavasti põhisidemängija Carlos Paez tagasi. Euromängus Tartuga diagonaal Daniel Pita neid n-ö tassis ja kui tema veidi ära kukkus, siis mujalt piisavalt abi ei tulnud. Meie peaproov oli äsja samuti Tartu vastu ja meile löödi seal 13 ässa, kuigi muud statistilised näitajad olid meil paremad. Pärnu on sama tugeva serviga kui Tartu ja püüame sellega hakkama saada. Vastuvõtuga oleme hädas olnud ja tegeleme sellega," ütles Keel.

"Kehvas konditsioonis me ei ole, küsimus on individuaalsetes oskustes. Karikafinaali jõudmine tekitab ikka põnevust ja lootusetus seisus me sellele seeriale vastu ei lähe. Võiksime kodus õnnestuda ja siis tuleks see õnnestumine ka kordusmängu üle kanda," lisas kogenud peatreener.

Tartu Bigbanki ja Võru Barruse vastasseis on alati kirgi kütnud, samad meeskonnad on karikavõistluste poolfinaalis vastamisi kolmandat aastat järjest ja Võrut pole seni veel edu saatnud.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp loodab selle mustri murda. "Tahame väga finaali saada ja olen sellele hooaja algusest saadik mõelnud ning vormi ka selleks ajaks sättinud. Ainus eesmärk on see seeria võita, eks teine mäng on määrav, aga eks esimese tulemus võib ühele või teisele meeskonnale mingeid tundeid tekitada. Tartu on viimasel ajal olnud sõiduvees, aga üritame oma mängu peale suruda ja loodan, et läheb põnevaks," sõnas Lüütsepp.

Meeskonnaga kaks nädalat tagasi liitunud sidemängija Mikko Esko on juhendaja sõnul hästi sisse elanud. "Tema osas on kõik väga positiivne, on näha, kuidas ta naudib trenni ja kogu seda protsessi ning on kõigile eeskujuks," lisas ta.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg ootab tasavägist seeriat. "Meie ja Võru duellid on varasemalt pakkunud kõvasti võitluslikkust ja pusimist, ootan seda ka sellelt seerialt. Võrul on olnud sidemängijatega vangerdamist ja seetõttu pole mul väga head pilti Mikko Esko reaalsest seisust. Ta mängis küll kaks mängu Balti liigas, aga need olid bussireisidelt saali minekud ja päris tõepähe seda võtta ei saa. Kogemust ja kvaliteeti on tal kindlasti, aga küsimus jääb, millises seisus ta jaksu osas on, aga mängumuutja on tema näol olemas," vaagis juhendaja.

"Oma meeskonnaga oleme tihedas mängugraafikus ja seega tuleb fookus panna mängimisele ja trennile väga aega ei jää. Karika poolfinaalid on hetkel kõige olulisemad, kus libastuda ei saa ja kombineerimiseks aega pole," lisas Rikberg.

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim (15 punktini).

Poolfinaalid:

Võru Barrus VK – Tartu Bigbank

Selver x TalTech – Pärnu VK

Meeste ja naiste ning ka esmakordselt toimuva väikese karika finaalid peetakse 21. detsembril suurel finaalipäeval Unibet Arenal.