X!

Võrkpalli karikavõistlustel alustatakse poolfinaalidega

Võrkpall
Selver x TalTech – Pärnu Võrkpalliklubi
Selver x TalTech – Pärnu Võrkpalliklubi Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Võrkpall

Kolmapäeval tehakse algust võrkpalli Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalidega, kui vastamisi lähevad Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Tartu Bigbank ning Selver x TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi.

Kolmapäeval, 26. novembril kell 19 peetakse Võrus esimene kohtumine paaris Võru Barrus VK – Tartu Bigbank ning samuti kell 19 lähevad TalTechi spordihoones esimest korda vastamisi Selver x TalTech ja Pärnu VK. Poolfinaalide kordusmängud toimuvad 3. detsembril.

Pärnu VK on tiitlikaitsja, eelmisel aastal saadi finaalis 3:1 jagu Tartu Bigbankist. Poolfinaalides olid ka möödunud aastal samad vastased.

Pärnu VK peatreener Rainer Vassiljev peab oluliseks hetkele keskendumist. "Eilses päevas pole mõtet elada ei positiivses ega negatiivses mõttes. See, mis eelmisel aastal oli, ei tähenda enam midagi ja ka lähiminevikule ei ole mõtet mõelda või keskenduda. Tuleb fookust hoida konkreetsel nädalal, mängul ja hetkel. See sõnum on mul ka oma mängijatele," alustas Vassiljev.

"Selver on korralik võistkond, korraliku komplekteeritusega. Jah, seal on omajagu noorust, aga Andres Jefanov on tõestanud end siin liigas liidrina. Need hooaja eel räägitud jutud neist kui noortemeeskonnast enam ei päde, seda on senine hooaeg näidanud. Nad on tublisti toimetanud ja tegu on tugeva vastasega," lisas juhendaja.

Selver x TalTechi peatreener Avo Keel teab, mille kallal tema meeskond vaeva peab nägema.  "Pärnul on eeldatavasti põhisidemängija Carlos Paez tagasi. Euromängus Tartuga diagonaal Daniel Pita neid n-ö tassis ja kui tema veidi ära kukkus, siis mujalt piisavalt abi ei tulnud. Meie peaproov oli äsja samuti Tartu vastu ja meile löödi seal 13 ässa, kuigi muud statistilised näitajad olid meil paremad. Pärnu on sama tugeva serviga kui Tartu ja püüame sellega hakkama saada. Vastuvõtuga oleme hädas olnud ja tegeleme sellega," ütles Keel.

"Kehvas konditsioonis me ei ole, küsimus on individuaalsetes oskustes. Karikafinaali jõudmine tekitab ikka põnevust ja lootusetus seisus me sellele seeriale vastu ei lähe. Võiksime kodus õnnestuda ja siis tuleks see õnnestumine ka kordusmängu üle kanda," lisas kogenud peatreener.

Tartu Bigbanki ja Võru Barruse vastasseis on alati kirgi kütnud, samad meeskonnad on karikavõistluste poolfinaalis vastamisi kolmandat aastat järjest ja Võrut pole seni veel edu saatnud.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp loodab selle mustri murda. "Tahame väga finaali saada ja olen sellele hooaja algusest saadik mõelnud ning vormi ka selleks ajaks sättinud. Ainus eesmärk on see seeria võita, eks teine mäng on määrav, aga eks esimese tulemus võib ühele või teisele meeskonnale mingeid tundeid tekitada. Tartu on viimasel ajal olnud sõiduvees, aga üritame oma mängu peale suruda ja loodan, et läheb põnevaks," sõnas Lüütsepp.

Meeskonnaga kaks nädalat tagasi liitunud sidemängija Mikko Esko on juhendaja sõnul hästi sisse elanud. "Tema osas on kõik väga positiivne, on näha, kuidas ta naudib trenni ja kogu seda protsessi ning on kõigile eeskujuks," lisas ta.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg ootab tasavägist seeriat. "Meie ja Võru duellid on varasemalt pakkunud kõvasti võitluslikkust ja pusimist, ootan seda ka sellelt seerialt. Võrul on olnud sidemängijatega vangerdamist ja seetõttu pole mul väga head pilti Mikko Esko reaalsest seisust. Ta mängis küll kaks mängu Balti liigas, aga need olid bussireisidelt saali minekud ja päris tõepähe seda võtta ei saa. Kogemust ja kvaliteeti on tal kindlasti, aga küsimus jääb, millises seisus ta jaksu osas on, aga mängumuutja on tema näol olemas," vaagis juhendaja.

"Oma meeskonnaga oleme tihedas mängugraafikus ja seega tuleb fookus panna mängimisele ja trennile väga aega ei jää. Karika poolfinaalid on hetkel kõige olulisemad, kus libastuda ei saa ja kombineerimiseks aega pole," lisas Rikberg.

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim (15 punktini).

Poolfinaalid:

Võru Barrus VK – Tartu Bigbank

Selver x TalTech – Pärnu VK

Meeste ja naiste ning ka esmakordselt toimuva väikese karika finaalid peetakse 21. detsembril suurel finaalipäeval Unibet Arenal.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

võrkpalliuudised

16:10

Võrkpalli karikavõistlustel alustatakse poolfinaalidega

15:37

U-18 noormehed kaotasid EEVZA turniiril pronksimängu

24.11

Tatrik: meie kodupubliku toel on kõik võimalik Uuendatud

24.11

Laak jätkas Poolas võimsalt, Cicetti säras Slovakkias

24.11

Kiviloo koduse euromängu eel: tahame veelgi Eesti publikule rõõmu tuua

24.11

Viljandi Metall napsas Rae Spordikoolilt punkti

23.11

Pärnu VK eestvedajad: lõppeesmärk on oma noortega tiitleid võita

23.11

Tartu Bigbank võitis Selver x TalTechi kuivalt

23.11

Läti rannavõrkpallipaar tuli Austraalia liival maailmameistriks

23.11

EM-valiksarjas teise ringi pääsenud volleneiud said EEVZA turniiril pronksi

22.11

Neidude võrkpallikoondis kaotas EEVZA turniiril Ukrainale

21.11

Läti rannavõrkpallurid jõudsid MM-il poolfinaali

21.11

Tartu tahab Selverilt hooaja avamängu kaotuse eest revanši

21.11

Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

20.11

U-18 võrkpallikoondis alustas jahti EM-pääsmele kindla võiduga

videod

sport.err.ee uudised

19:30

Aigro: üritan suurel mäel ka teiseks hüppeks rohkem kokku võtta

18:51

Kristjan Tamm ja Markus Mölder pääsesid paarismängus veerandfinaali

17:57

Aigro oli esimeses hüppevoorus 13., aga pidi lõpuks 22. kohaga leppima

17:22

Eesti sai kaks uut Euroopa tippkategooria käsipallitreenerit

16:44

Malõgina jõudis kindla võiduga Slovakkias põhiturniirile

16:10

Võrkpalli karikavõistlustel alustatakse poolfinaalidega

15:37

U-18 noormehed kaotasid EEVZA turniiril pronksimängu

15:22

Schumacheri poja karjäär jätkub IndyCari sarjas

14:41

Nelja hüppemäe turnee kaasab ka naised

14:19

Aigro näitab Falunis stabiilselt teise kümne taset

13:56

Kirves pärast vigastuspausi: vorm võiks parem olla

13:06

VIDEO | Itaalias tehti rekordiliselt kiire penaltiviga

12:34

Sakslased hakkavad välja andma Laura Dahlmeieri auhinda

12:23

KUULA | "Võimla" heitis pilgu algavale talispordihooajale

11:41

VIDEO | Neli väravat visanud Cooley tegi koduklubi ajalugu

loetumad

24.11

VIDEO | Ronaldo sai hakkama fantastilise käärlöögiga

24.11

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

24.11

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe Uuendatud

24.11

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus Uuendatud

24.11

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid Uuendatud

08:50

VIDEO | Tiimikaaslasele kõrvakiilu andnud Evertoni mängija eemaldati

10:14

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

10:38

Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

24.11

Ukraina sumotalent võitis esimese suurturniiri

23.11

Eesti tantsupaar tuli MM-il proffide seas esimeseks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo