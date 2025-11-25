Nelja hüppemäe turnee kaasab ka naised

Suusahüppajate traditsiooniline Nelja hüppemäe turnee saab alates järgmisest hooajast täienduse ehk meeste kõrval hakkavad osalema ka naised.

Viimastel aastatel on naised osalenud vastaval perioodil kahest etapist koosneval võistlusel, mis aga mõistagi sama mõõtu välja ei anna. Samuti on pälvinud tähelepanu nende pea olematud auhinnarahad võrdluses meestega.

Alates hooajast 2026/2027 võistlevad naised aga kogu suusanädala meestega koos. Viimane takistus selleks oli turnee kolmanda võistluspaiga Innsbrucki tehniline võimekus.

Nimelt hüpati Innsbruckis alati päevasel ajal, aga naiste lisandumisega muutub programm tihedamaks ja peab venima ka pimedale ajale.

Innsbrucki hüppestaadionil polnud aga selleks sobivat valgustust, kuid Austria suusaliit jõudis kohaliku võimuga kokkuleppele ja võistluspaik saab nõuetekohaselt täiendatud.

"See on suurepärane uudis ja täpselt see uudis, mida oleme oodanud," sõnas hüppeturnee tegevjuht Manfred Schützenhofer pressiteate vahendusel. "See teeb 75. korda toimuva mäginädala 2026/2027 hooajal tõeliselt ajalooliseks. Suurepärane, et ka viimane takistus sai kõrvaldatud."

Tänavune Nelja hüppemäe turnee saab alguse 28. detsembril Oberstdorfis ja kulmineerub järgmise aasta 6. jaanuaril Bischofshofenil. Naistel on selle asemel viimast korda kavas Oberstdorfi ja Garmisch-Partenkircheni etappidest koosnev Two Nights Tour.

Aastavahetusel peetav traditsiooniline hüppetuur sai alguse 1953. aastal. Ajaloo edukaim võitja on viie esikohaga soomlane Janne Ahonen (1998/1999, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008).