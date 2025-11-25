X!

VIDEO | Itaalias tehti rekordiliselt kiire penaltiviga

Jalgpall
Itaalia jalgpalli kõrgliigas tehti esmaspäeval ajalugu, kui kohtunik määras penalti juba kohtumise viiendal sekundil tehtud vea pärast. Mäng Sassuolo ja Pisa vahel lõppes viigiga 2:2.

Pisa pani palli mängu ja viiendal sekundil tehti viga külaliste Idrissa Toure vastu. Peakohtunik seda kohe ära ei vilistanud, aga pärast konsulteerimist videokohtunikuga otsustas siiski penalti määrata.

Kuna protseduurid võtsid aega, siis pääses M'bala Nzola lööma alles neljandal minutil, milles ta oli aga täpne. Viiendal sekundil tehtud penaltivääriline viga tähistab ühtlasi Itaalia kõrgliiga vastavat rekordit.

Sassuolo jõudis vastuväravani üsna kiirelt, sest juba kuuendal minutil saatis Nemanja Matic palli ka külaliste puuri. Ülejäänud kaks väravat sündisid mängu lõpus: 81. minutil viis Henrik Meister taas Pisa ette, aga viiendal üleminutil päästis Kristian Thorstvedt kodumeeskonnale punkti.

Itaalia kõrgliigas on peetud 12 vooru ning Sassuolo leiab 17 punktiga üheksandalt kohalt. Pisa on kümne punktiga 20 meeskonna konkurentsis 16. kohal. Liigat juhib 27 punkti kogunud AS Roma, kellest kahe punkti kaugusele jäävad AC Milan ja Napoli.

Lõppenud mänguvoorus teenis kogu esikolmik kolm punkti: Roma alistas võõrsil Cremonese 3:1 ja Milan oli parem linnarivaal Interist 1:0 ning Napoli võitis kodus Atalantat 3:1.

Toimetaja: Siim Boikov

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

