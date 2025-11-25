X!

Sakslased hakkavad välja andma Laura Dahlmeieri auhinda

Laskesuusatamine
Laura Dahlmeier
Laura Dahlmeier Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / SvenSimon
Laskesuusatamine

Saksamaa suusaliit hakkab välja andma Laura Dahlmeieri nimelist auhinda, mille pälvib talispordihooajal kõige enam silma paistnud noorsportlane.

Laskesuusatamises kaks korda olümpiavõitjaks ja seitse korda maailmameistriks kroonitud sakslanna hukkus tänavu suvel Pakistanis, kui jäi mägironimisega tegeledes kivilaviini alla.

"Võtsime aega mõtlemaks, kuidas saaksime Laura mälestust tulevikus hoida, et teda nii erakordse sportlase kui ka erilise inimesena austada," sõnas Saksamaa suusaliidu juhatuse liige Stefan Schwarzbach uudisteagentuurile DPA.

Suusaliit oli eelnevalt rääkinud Dahlmeieri vanematega ja saanud neilt heakskiidu. Kuigi Dahlmeier oli laskesuusataja, siis konkureerivad auhinna nimel ka teised hooaja jooksul silma paistnud noored talisportlased. "Vanemad olid selles küsimuses tänulikud ja toetavad," lausus Schwarzbach.

Pärast sportlaskarjääri lõppu töötas 2019. aastal Dahlmeier muu seas teleeksperdina. "On ikka väga raske leppida sellega, et me Laurat sel talvel ei näe. See on meie jaoks emotsionaalne," lisas suusajuht.

Dahlmeierist sai 2017. aastal esimene naine, kes on võitnud maailmameistrivõistlustelt viis kuldmedalit. Ta oli Austria laskesuusakeskuses Hochfilzenis parim jälitussõidus, tavadistantsil ja ühisstardi sõidus ning kuulus võidukasse Saksamaa koosseisu ka naiste teatesõidus ja segateates.

2018. aasta PyeongChangi olümpiamängudel võitis Dahlmeier nii sprindi kui ka jälitussõidu ja tuli tavadistantsil pronksile. Eelneval hooajal oli ta kroonitud ka MK-sarja üldvõitjaks.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

12:34

Sakslased hakkavad välja andma Laura Dahlmeieri auhinda

23.11

Peatreener Kehvast: üks suuremaid arenguhüppeid, mida olen näinud

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

16.11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

16.11

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

16.11

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

16.11

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

15.11

Zahkna: selliste võistluste eesmärk on saada kindlust ja mul see õnnestus

15.11

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

15.11

Susan Külm: oli natuke rabistavaid vigu

15.11

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

sport.err.ee uudised

15:37

U-18 noormehed kaotasid EEVZA turniiril pronksimängu

15:22

Schumacheri poja karjäär jätkub IndyCari sarjas

14:41

Nelja hüppemäe turnee kaasab ka naised

14:19

Aigro näitab Falunis stabiilselt teise kümne taset

13:56

Kirves pärast vigastuspausi: vorm võiks parem olla

13:06

VIDEO | Itaalias tehti rekordiliselt kiire penaltiviga

12:34

Sakslased hakkavad välja andma Laura Dahlmeieri auhinda

12:23

KUULA | "Võimla" heitis pilgu algavale talispordihooajale

11:41

VIDEO | Neli väravat visanud Cooley tegi koduklubi ajalugu

11:09

Kriisa aitas oma kooli järjekordse koduvõiduni

10:38

Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

10:14

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

09:48

Eesti kurlingunaised panid Ungari kindlalt paika

09:13

New York Knicks surus 12. korda järjest Brooklyn Netsi põlvili

08:50

VIDEO | Tiimikaaslasele kõrvakiilu andnud Evertoni mängija eemaldati

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo