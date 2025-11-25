Sakslased hakkavad välja andma Laura Dahlmeieri auhinda

Laskesuusatamises kaks korda olümpiavõitjaks ja seitse korda maailmameistriks kroonitud sakslanna hukkus tänavu suvel Pakistanis, kui jäi mägironimisega tegeledes kivilaviini alla.

"Võtsime aega mõtlemaks, kuidas saaksime Laura mälestust tulevikus hoida, et teda nii erakordse sportlase kui ka erilise inimesena austada," sõnas Saksamaa suusaliidu juhatuse liige Stefan Schwarzbach uudisteagentuurile DPA.

Suusaliit oli eelnevalt rääkinud Dahlmeieri vanematega ja saanud neilt heakskiidu. Kuigi Dahlmeier oli laskesuusataja, siis konkureerivad auhinna nimel ka teised hooaja jooksul silma paistnud noored talisportlased. "Vanemad olid selles küsimuses tänulikud ja toetavad," lausus Schwarzbach.

Pärast sportlaskarjääri lõppu töötas 2019. aastal Dahlmeier muu seas teleeksperdina. "On ikka väga raske leppida sellega, et me Laurat sel talvel ei näe. See on meie jaoks emotsionaalne," lisas suusajuht.

Dahlmeierist sai 2017. aastal esimene naine, kes on võitnud maailmameistrivõistlustelt viis kuldmedalit. Ta oli Austria laskesuusakeskuses Hochfilzenis parim jälitussõidus, tavadistantsil ja ühisstardi sõidus ning kuulus võidukasse Saksamaa koosseisu ka naiste teatesõidus ja segateates.

2018. aasta PyeongChangi olümpiamängudel võitis Dahlmeier nii sprindi kui ka jälitussõidu ja tuli tavadistantsil pronksile. Eelneval hooajal oli ta kroonitud ka MK-sarja üldvõitjaks.