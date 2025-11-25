X!

VIDEO | Neli väravat visanud Cooley tegi koduklubi ajalugu

Logan Cooley
Logan Cooley Autor/allikas: SCANPIX / AP
Ameerika Ühendriikide hokimees Logan Cooley skooris neli korda ja aitas Utah Mammothi jäähokiliigas NHL kodus 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) võiduni Vegas Golden Knightsi üle.

Utah' esimese värava viskas avaperioodil Dylan Guenther ja Cooley tegi mõni aeg hiljem seisuks 2:0. Kui teisel perioodil viskas Ivan Barbašjov ühe värava tagasi, siis kolmanda perioodi alguses saatis Cooley taas litri puuri.

21-aastase mängumehe kaks viimast väravat sündisid juba tühja võrku, kuid tegemist oli tema karjääri rekordiga ja esimese korraga, kui lühikese ajalooga Utah Mammothi mängija viskab ühes kohtumises neli tabamust.

Kogu tänavuse hooaja peale on Cooley visanud 23 mänguga 13 väravat ja andnud kaheksa resultatiivset söötu ehk on kogunud 21 resultatiivsuspunkti.

Utah Mammoth on teeninud sel hooajal 23 mängu peale 12 võitu, kaheksa kaotust normaalajal ja kolm lisaajal. Hetkel annab see keskdivisjonis 27 punktiga neljanda koha. Vegas Golden Kingihts on täpselt samadel punktidel ja samal kohal Vaikse ookeani divisjonis.

Tulemused: Tampa Bay – Philadelphia 3:0, New Jersey – Detroit 4:3, NY Rangers – St. Louis 3:2, Washington – Columbus 5:1, Nashville – Florida 3:8, Utah – Vegas 5:1, Los Angeles – Ottawa 2:1.

