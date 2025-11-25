X!

Kriisa aitas oma kooli järjekordse koduvõiduni

Korvpall
Kerr Kriisa
Kerr Kriisa Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Eesti korvpallur Kerr Kriisa ülikool Cincinnati alistas NCAA liigas kodus New Jersey tehnoloogiainstituudi (NJIT) meeskonna 94:67 (42:28).

Algviisikusse kuulunud Kriisa mängis 18 minutit, viskas viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/1), võttis kaks lauapalli, jagas kuus resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike.

Cincinnati parim oli 20 punktiga Shon Abaev ja Big 12 konverentsi meeskond tervikuna on võitnud tänavu kuuest mängust viis. Koduareenil on jäädud võitmatuks kõigil viiel juhul.

Karl Poomi ülikool North Arizona alistas samuti kodus Cal Poly ehk California osariigi polütehnikaülikooli 93:87 (52:46).

Eestlasele jagus mänguaega 16 minuti jagu. Ta korjas kaks punkti (kahesed 1/2), võttis neli lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi kolm pallikaotust ja kolm viga.

Toimetaja: Siim Boikov

