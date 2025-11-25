Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

X!

Autoralli valitsev maailmameister Thierry Neuville (Hyundai) teenis Saudi Araabias sel nädalal peetava hooaja viimase MM-etapi rajaga tutvudes rahatrahvi.

Belglane ületas Asfani katsega tutvudes kiirust ja peab maksma 275 eurot. Ta sõitis 91 kilomeetrit tunnis alal, kus suurim lubatud kiirus oli 80 kilomeeetrit tunnis, vahendab Rallit.fi.

Saudi Araabias asuti kiiruskatsetega tutvuma juba pühapäeval ja see töö saab lõpu teisipäeval. Kolmapäeval on kavas testikatse ja publikukatse.

Saudi Araabia ralli toimub tavapärasest harjumatus rütmis, sest punkt pannakse juba laupäeval ehk kogu kava on justkui ühe päeva võrra nihkes.

Hooaja viimase ralli eel on jäänud MM-tiitlile võitlema Toyota sõitjad Elfyn Evans ja Sebastien Ogier, keda lahutab vaid kolm punkti. Teoreetilised võimalused on ka nende võistkonnakaaslasel Kalle Rovanperäl.

Ühtlasi on tegemist Ott Tänaku jaoks viimase MM-ralliga enne rallikarjääri pausile panemist.

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

