Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

Belglane ületas Asfani katsega tutvudes kiirust ja peab maksma 275 eurot. Ta sõitis 91 kilomeetrit tunnis alal, kus suurim lubatud kiirus oli 80 kilomeeetrit tunnis, vahendab Rallit.fi.

Saudi Araabias asuti kiiruskatsetega tutvuma juba pühapäeval ja see töö saab lõpu teisipäeval. Kolmapäeval on kavas testikatse ja publikukatse.

Saudi Araabia ralli toimub tavapärasest harjumatus rütmis, sest punkt pannakse juba laupäeval ehk kogu kava on justkui ühe päeva võrra nihkes.

Hooaja viimase ralli eel on jäänud MM-tiitlile võitlema Toyota sõitjad Elfyn Evans ja Sebastien Ogier, keda lahutab vaid kolm punkti. Teoreetilised võimalused on ka nende võistkonnakaaslasel Kalle Rovanperäl.

Ühtlasi on tegemist Ott Tänaku jaoks viimase MM-ralliga enne rallikarjääri pausile panemist.