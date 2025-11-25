New York Knicks surus 12. korda järjest Brooklyn Netsi põlvili

Viimati vastasele 2023. aasta jaanuaris alla jäänud New Yorgi resultatiivseim oli 37 punkti ja tosina lauapalliga Karl-Anthony Towns. Jalen Brunson lisas 27 silma ja Brooklyni parim oli 31 punktiga Noah Clowney.

Idakonverentsi liidermeeskond Detroit Pistons alistas võõrsil Indiana Pacersi 122:117 (35:32, 36:23, 30:33, 21:29). Cade Cunningham tõi võitjatele 24 punkti ja 11 lauapalli. Detroit on võitnud nüüd 13 mängu järjest.

Anthony Edwards viskas 43 punkti, kuid Minnesota Timberwolves kaotas sellegipoolest võõrsil Sacramento Kingsile lisaajal 112:117 (27:23, 27:23, 28:31, 19:24, 11:16).

Alles hooaja kolmanda võidu teenis New Orleans Pelicans, kes oli kodus parem Chicago Bullsist 143:130 (37:30, 37:28, 34:35, 35:37). Zion Williams korjas võitjate kasuks 29 punkti.

Tulemused: Indiana - Detroit 117:122, Toronto - Cleveland 110:99, Brooklyn - New York 100:113, Miami - Dallas 106:102, Memphis - Denver 115:125, Milwaukee - Portland 103:115, New Orleans - Chicago 143:130, Phoenix - Houston 92:114, Golden State - Utah 134:117, Sacramento - Minnesota 117:112 la.