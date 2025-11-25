X!

New York Knicks surus 12. korda järjest Brooklyn Netsi põlvili

Korvpall
Karl-Anthony Towns
Karl-Anthony Towns Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

New York Knicks alistas korvpalliliigas NBA võõrsil Brooklyn Netsi 113:100 (24:26, 27:22, 38:27, 24:25) ja sai linnarivaali üle juba 12. võidu järjest.

Viimati vastasele 2023. aasta jaanuaris alla jäänud New Yorgi resultatiivseim oli 37 punkti ja tosina lauapalliga Karl-Anthony Towns. Jalen Brunson lisas 27 silma ja Brooklyni parim oli 31 punktiga Noah Clowney.

Idakonverentsi liidermeeskond Detroit Pistons alistas võõrsil Indiana Pacersi 122:117 (35:32, 36:23, 30:33, 21:29). Cade Cunningham tõi võitjatele 24 punkti ja 11 lauapalli. Detroit on võitnud nüüd 13 mängu järjest.

Anthony Edwards viskas 43 punkti, kuid Minnesota Timberwolves kaotas sellegipoolest võõrsil Sacramento Kingsile lisaajal 112:117 (27:23, 27:23, 28:31, 19:24, 11:16).

Alles hooaja kolmanda võidu teenis New Orleans Pelicans, kes oli kodus parem Chicago Bullsist 143:130 (37:30, 37:28, 34:35, 35:37). Zion Williams korjas võitjate kasuks 29 punkti.

Tulemused: Indiana - Detroit 117:122, Toronto - Cleveland 110:99, Brooklyn - New York 100:113, Miami - Dallas 106:102, Memphis - Denver 115:125, Milwaukee - Portland 103:115, New Orleans - Chicago 143:130, Phoenix - Houston 92:114, Golden State - Utah 134:117, Sacramento - Minnesota 117:112 la.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

11:09

Kriisa aitas oma kooli järjekordse koduvõiduni

09:13

New York Knicks surus 12. korda järjest Brooklyn Netsi põlvili

24.11

Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

24.11

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus Uuendatud

24.11

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe Uuendatud

24.11

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid Uuendatud

24.11

Bratka hiilgas Manchesteris kaksikduubliga

24.11

Lakers alistas võõrsil Jazzi, Thunder ja Raptors jätkasid seeriat

24.11

Treier sai Itaalias võidurõõmu tunda, Legia kaotas teise mängu järjest

23.11

Korvpalliliidu spordidirektor: EM natuke mõjutab koondise komplekteerimist

23.11

Kullamäe viskas Žalgirise vastu punktirekordi

23.11

Pärnu lõpetas Lätis kaotusteseeria

23.11

Legendaarne NBA mängujuht riputab hooaja lõpus ketsid varna

23.11

Raieste ja Jõesaar näitasid mitmekülgsust, Asi tiim võitis 70-ga

23.11

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

videod

sport.err.ee uudised

11:09

Kriisa aitas oma kooli järjekordse koduvõiduni

10:38

Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

10:14

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

09:48

Eesti kurlingunaised panid Ungari kindlalt paika

09:13

New York Knicks surus 12. korda järjest Brooklyn Netsi põlvili

08:50

VIDEO | Tiimikaaslasele kõrvakiilu andnud Evertoni mängija eemaldati

24.11

Orienteerujad valisid aasta tegijaks Jürgen Joonase

24.11

Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

24.11

Ukraina sumotalent võitis esimese suurturniiri

24.11

Eesti naiste jalgpallikoondis valmistub Leedu abil MM-valiksarjaks

24.11

Tatrik: meie kodupubliku toel on kõik võimalik Uuendatud

24.11

ETV spordisaade, 24. november

24.11

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus Uuendatud

24.11

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe Uuendatud

24.11

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid Uuendatud

loetumad

24.11

VIDEO | Ronaldo sai hakkama fantastilise käärlöögiga

24.11

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe Uuendatud

23.11

Eesti tantsupaar tuli MM-il proffide seas esimeseks

24.11

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

23.11

Peatreener Kehvast: üks suuremaid arenguhüppeid, mida olen näinud

24.11

Visnap võitis kurtide olümpial kolmanda kuldmedali Uuendatud

24.11

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus Uuendatud

24.11

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid Uuendatud

24.11

Lakers alistas võõrsil Jazzi, Thunder ja Raptors jätkasid seeriat

24.11

Ukraina sumotalent võitis esimese suurturniiri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo