Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

Korvpall
Ettore Messina
Ettore Messina Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Milano Olimpia tunnustatud peatreener Ettore Messina loobus oma positsioonist ja jätkab klubi juhtkonnas. Tema positsiooni võtab üle senine abitreener Giuseppe Poeta.

Vastav otsus tuli avalikuks päev pärast Olimpia kaotust Itaalia meistriliigas Triestele. Olimpia on tänavu võitnud kohalikus üheksast mängust viis ja kaotanud neli, sealjuures viimasest neljast mängust on võidetud vaid üks.

Euroliigas pole seis oluliselt erinev: kirjas on kuus võitu ja kuus kaotust, kuid eelmisel nädalla jäädi kodusaalis koguni 22 punktiga alla liider Tel Avivi Hapoelile.

2019. aastal Olimpia etteotsa asunud Messina viis meeskonna kolmel korral Itaalia meistriks ja kaks korda karikavõitjaks. 2021. aastal jõuti ka Euroliiga finaalturniirile.

Varasema karjääri jooksul on ta võitnud treenerina Euroliiga lausa neljal korral: 1998. ja 2001. aastal Bologna Virtusega ning 2006. ja 2008. aastal Moskva CSKA-ga.

Lisaks on ta töötanud näiteks Madridi Realis ning konsultandi rollis Los Angeles Lakersis ja abitreenerina San Antonio Spursis. Aastatel 1992-1997 ja 2015-2017 oli ta ka Itaalia koondise peatreener.

Toimetaja: Siim Boikov

Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

Verstappen teenis Vegases võidu, mõlemad McLarenid said disklahvi

