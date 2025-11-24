Laak jätkas Poolas võimsalt, Cicetti säras Slovakkias

Lõppenud nädal oli võõrsil mängivate Eesti võrkpallurite jaoks keskmisest resultatiivseim, üks mängija jõudis ka ilusa tähiseni.

Poola meistriliigas sai võidurõõmu tunda Kertu Laak, kes aitas Bielsko-Biala Bostiku naiskonna 3:2 (18:25, 19:25, 25:21, 26:24, 15:11) võiduni Lodzi üle. Laak jätkab suurepärases hoos ja tõi võitjate parimana 24 punkti (+20) ning pälvis järjekordse mängu MVP auhinna. Tabelis on Bostiku naiskond 11 punktiga neljas, vahendab Volley.ee.

Jaapani kõrgliigas sai Märt Tammearu ja Timo Tammemaa tööandja Hokkaido Voreas lõppenud nädalal kaks kaotust Suntory meeskonnalt. Esimene mäng kaotati tulemusega 0:3 (18:25, 21:25, 21:25), Tammearu tõi kaheksa punkti, Tammemaalt samuti kaheksa punkti. Ka teine mäng kaotati tulemusega 0:3 (16:25, 23:25, 20:25), Tammearult üheksa punkti, Tammemaa panustas samuti üheksa punktiga. Liigas on Hokkaido meeskond kahe võidu ja kaheksa kaotusega viimasel real.

Marily Lass ja LiigaPloki naiskond said Soomes 0:3 (19:25, 22:25, 21:25) kaotuse Puijo Wolleylt. Lass sekkus seekord episoodiliselt ja skoori ei teinud. Tabelis ollakse üheksa punktiga eelviimasel tabelireal.

Araabia Ühendemiraatides algas liigahooaeg ja Robert Täht ning Al Jazira meeskond alustasid 3:0 (25:21, 25:13, 25:12) võiduga Ajmani üle. Täht oli 19 punktiga (+17) võitjate resultatiivseim.

Prantsusmaal jäi Robert Viiberi koduklubi Narbonne 1:3 (22/25 19/25 25/23 20/25) alla Montpellier'le, Viiber sai kirja täismängu. Alex Saaremaa ja Chaumont pidid tunnistama Poitiers' 3:2 (22:25, 25:18, 25:22, 20:25, 15:11) üleokekut, Saaremaalt osalise mänguajaga neli punkti (+2). Tabelis on Narbonne kaheksa punktiga üheksas ja Chaumont viie punktiga viimane. Prantsusmaa esiliigas sai Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin kirja 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) võidu Frejusi üle, Kreegilt seitse punkti (+5). Tabelis on eestlase tööandja 15 punktiga esikohal.

Slovakkias tegid suurepärase mängu Mirjam Karoliine Kask ja Caterina Cicetti, aidates Uniza Žilina naiskonna 3:1 (23:25, 25:15, 27:25, 25:21) võidule Nove Mesto üle. Cicetti tõi omade parimana 25 punkti (+17) ja Kask lisas 12 punkti (+11). Tabelis ollakse 14 punktiga neljandal kohal.

Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau sai Rumeenia meistriliigas 3:1 (25:22, 25:17, 20:25, 26:24) jagu Brasovi Coronast. Teppan tõi võitjate parimana 22 punkti (+11), Hurt lisas 11 silma (+3). Silver Maar ja Bukaresti Rapid pidid tunnistama Bukaresti Dinamo 3:0 (25:17, 25:22, 25:20) paremust, Maari vastuvõtt oli 56%. Zalau on liiga liider 14 punktiga, Rapid asub üheksa silmaga kuuendal kohal ja Renet Vankeri ning Timo Lõhmuse koduklubiks olev Galati Arcada asub seitsme punktiga kaheksandal positsioonil. Galati pidas eurosarja kohtumise, kui CEV Challenge Cupi korduskohtumises saadi 3:1 (25:16, 25:23, 16:25, 25:21) võit Sastamala meeskonna üle ja jõuti kahe mängu kokkuvõttes ka järgmisse ringi. Lõhmuselt osalise mänguajaga viis punkti (+4), Vanker tõi kahe geimiga lisaks oma põhitööle ka kaks punkti (+1).

Marx Aru sai Portugalis võidurõõmu tunda, kui Lissaboni Sporting teenis 3:1 (25:14, 25:21, 19:25, 28:26) võidu Mamede üle. Aru kaasa ei teinud. Tabelis on Sporting 16 punktiga kolmas.

Joosep Kurik ja Genfi Chenois kaotasid Šveitsis 0:3 (27:29, 20:25, 21:25) Näfelsile, Kurikult omade parimana 17 punkti (+6). Liigas ollakse 15 punktiga kolmandal positsioonil. Genf mängis ka CEV Challenge Cupi kordusmängu Burgase vastu ja pidi tunnistama Bulgaaria klubi 3:1 (23:25, 25:11, 25:20, 25:22) paremust, Kurikult 11 punkti (+2). Avamäng oli kaotatud 0:3 ja edasi seega ei pääsetud.

Jan Markus Üpruse koduklubiks olev Waldvierteli Union Raiffeisen pidas möödunud nädalal Austrias kaks mängu. Esmalt saadi 3:2 (25:22, 18:25, 25:13, 15:25, 18:16) võit Grazi üle, Üprus ei mänginud. Seejärel oldi 3:0 (25:13, 25:21, 25:21) paremad ka Pöltenist, Üprus sekkus episoodiliselt ja protokolli midagi kirja ei saanud. Tabelis on eestlase koduklubi 17 punktiga teisel kohal.

Itaalia esiliigas sai Kari Alliku koduklubi Abba Pineto 0:3 (22:25, 19:25, 22:25) kaotuse Aversalt. Allik panustas kuue punktiga (-6). Tabelis hoitakse 12 punktiga viiendat kohta.

Türgi kõrgliigas said Kadi Kullerkann ja Besiktas kirja 3:1 (9:25, 31:29, 25:17, 25:9) võidu Yollari naiskonna üle. Kullerkann mänguaega ei saanud. Liigas on Besiktas üheksa punktiga kaheksas.

Aserbaidžaani klubis FHN-Xilasedici VK mängiv Markkus Keel sekkus CEV Challenge Cupi kordusmängus Bukaresti Steaua vastu episoodiliselt ja meeskond sai 3:1 (25:23, 25:17, 15:25, 28:26) võidu. Et avamäng oli kaotatud 0:3, selgitas edasipääseja kuldne geim, kus jäi 15:13 peale eestlase koduklubi, pääsedes seega järgmisse ringi.

USAs mängis Salme Adeele Hollase koduks olev American University Patriot League'i finaalturniiril. Esmalt alistati poolfinaalis 3:0 (25:12, 25:17, 25:20) Navy, Hollaselt võitjate parimana 13 punkti. Finaalis saadi samuti 3:0 (25:17, 25:11, 25:18) jagu Army West Pointi naiskonnast, eestlanna panustas kaheksa punktiga. Carmel Vares ja Iowa ülikool pidid leppima kahe kaotusega. 0:3 (15:21, 21:25, 18:25) kaotati Nebraskale, Vares tõi seitse punkti. Seejärel jäädi 0:3 (17:25, 15:25, 19:25) alla ka Wisconsinile, eestlannalt üks punkt. Johanna Sova ja Florida State'i ülikool teenisid esmalt 3:1 (23:25, 25:16, 25:21, 25:21) võidu North Carolina üle, Sova tõi neli punkti. Seejärel oldi 3:1 (22:25, 25:18, 25:18, 25:23) paremad ka Duke'ist, eestlannast temporündajalt viis punkti.