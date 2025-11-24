Bratka hiilgas Manchesteris kaksikduubliga

Eesti korvpallur Maaja Bratka jõudis Suurbritannia kõrgliigas kaksikduublini, aga tema klubi Manchester Basketball kaotas siiski kodus Leicester Ridersile 94:97 ning jätkab ühe võidu ja kahe kaotusega.

33-aastane Bratka viskas 33 minuti jooksul oma naiskonna edukaimana 23 punkti (kahesed 6/8, kolmesed 3/4, vabavisked 2/2), võttis kümme lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike ja kaks viga, vahendab Basket.ee.

Bratka on senise kolme matšiga kogunud keskmiselt 31,2 minutit, 16,7 punkti, 7,0 lauapalli, 3,3 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget, 1,7 viskeblokeeringut ja 1,0 pallikaotust mängus. Tema visketabavused on olnud kahestel 61,5%, kolmestel 40% ja vabavisetel 100%.

Ameerika Ühendriikide üliõpilasliigas palliv Anete Elisabet Adler pidas Bostoni ülikooli eest kaks kohtumist. Neist esimeses kaotati Brownile 54:57 ja teises võideti UMass Lowelli 50:47. Adler kogus mängudes vastavalt 15 ja 18 punkti.

Greeta Üpruse klubi Stjarnan sai Islandi kõrgliigas neljanda võidu järjest, võõrsil alistati Haukar 93:82. Eestlanna nimele kanti 16 punkti, mis oli naiskonna paremuselt teine näitaja.

