Arsenal võitis Eze kübatariki toel Põhja-Londoni derbi

Jalgpall
Eberechi Eze ja Arsenal
Eberechi Eze ja Arsenal Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Colorsport
Jalgpall

Arsenal alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 12. voorus kodus Tottenham Hotspuri 4:1 ja kindlustas liidrikohta.

Põhja-Londoni tuntuimas derbis asus Arsenal esimesel poolajal Leandro Trossardi (36. minutil) ja Eberechi Eze (41.) väravatest 2:0 juhtima.

Kohe teise poolaja avaminutil lõi Eze oma teise värava ja 76. minutil veel kolmandagi, mis tähistas kübaratrikki. Vahepeal oli Tottenhami ainsa värava löönud Richarlison (55.).

Arsenal on teeninud tosina kohtumisega 29 punkti ja edu teist kohta hoidva Chelsea ees on kuus punkti. Kolmandana jätkab Manchester City (22).

Teises pühapäeval peetud mängus kaotas Leeds United kodus Aston Villale 1:2 (8. Lukas Nmecha - 48., 75. Morgan Rogers).

Vooru lõpetab esmaspäeva õhtul peetav kohtumine Manchester United - Everton.

Toimetaja: Siim Boikov

