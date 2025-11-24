Arsenal võitis Eze kübatariki toel Põhja-Londoni derbi

Põhja-Londoni tuntuimas derbis asus Arsenal esimesel poolajal Leandro Trossardi (36. minutil) ja Eberechi Eze (41.) väravatest 2:0 juhtima.

Kohe teise poolaja avaminutil lõi Eze oma teise värava ja 76. minutil veel kolmandagi, mis tähistas kübaratrikki. Vahepeal oli Tottenhami ainsa värava löönud Richarlison (55.).

Arsenal on teeninud tosina kohtumisega 29 punkti ja edu teist kohta hoidva Chelsea ees on kuus punkti. Kolmandana jätkab Manchester City (22).

Teises pühapäeval peetud mängus kaotas Leeds United kodus Aston Villale 1:2 (8. Lukas Nmecha - 48., 75. Morgan Rogers).

Vooru lõpetab esmaspäeva õhtul peetav kohtumine Manchester United - Everton.