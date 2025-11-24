X!

Shein ei saa hooaja viimases voorus oma koduklubi aidata

Jalgpall
Rocco Robert Shein
Rocco Robert Shein Autor/allikas: Fredrikstad Fotballklubb/Facebook
Jalgpall

Eesti koondise poolkaitsja Rocco Robert Sheini koduklubi Fredrikstad kaotas Norra kõrgliiga eelviimases voorus kodus 0:1 Stavangeri Vikingile, kes jahib klubi ajaloo üheksandat Norra meistritiitlit.

Mängu ainus värav sündis 72. minutil, kui Vikingi eest tegi skoori Henrik Falchener. Viking võitis kuuenda mängu järjest ja läheb viimasele voorule vastu ühepunktilise eduga tiitlikaitsja Bodö/Glimti ees. Shein sai kirja täismängu ja hooaja neljanda kollase kaardi, mis jätab ta viimasest voorust mängukeelu tõttu eemale, vahendab Soccernet.ee.

Seejuures viimases voorus läheb Fredrikstad võõrsil vastamisi just Bodö/Glimtiga, mis tähendab, et Sheini koduklubil avaneb uus võimalus tiitliheitlust mõjutada. Viking kohtub samal ajal kodus seitsmendal kohal oleva Valerengaga.

Fredrikstad asub praegu kuuendal tabelireal, aga võib kerkida parimal juhul viiendaks ja halvimal juhul langeda üheksandaks.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

