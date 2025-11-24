Shein ei saa hooaja viimases voorus oma koduklubi aidata

Mängu ainus värav sündis 72. minutil, kui Vikingi eest tegi skoori Henrik Falchener. Viking võitis kuuenda mängu järjest ja läheb viimasele voorule vastu ühepunktilise eduga tiitlikaitsja Bodö/Glimti ees. Shein sai kirja täismängu ja hooaja neljanda kollase kaardi, mis jätab ta viimasest voorust mängukeelu tõttu eemale, vahendab Soccernet.ee.

Seejuures viimases voorus läheb Fredrikstad võõrsil vastamisi just Bodö/Glimtiga, mis tähendab, et Sheini koduklubil avaneb uus võimalus tiitliheitlust mõjutada. Viking kohtub samal ajal kodus seitsmendal kohal oleva Valerengaga.

Fredrikstad asub praegu kuuendal tabelireal, aga võib kerkida parimal juhul viiendaks ja halvimal juhul langeda üheksandaks.

