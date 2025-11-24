Lakers alistas võõrsil Jazzi, Thunder ja Raptors jätkasid seeriat

Jazz ja Lakers mängisid avapoolaja võrdselt ja kuigi LA-l õnnestus kolmandal veerandil üheksapunktine vahe sisse mängida, leidis Jazz kiirelt vastuse ning läks võimsa 14:1 spurdiga ise neljaga juhtima.

Utah juhtis ühel hetkel veel seitsmega, aga Lakers tegi kolmanda veerandi lõpus ja neljanda alguses 27:7 spurdi, mis viis nad 13 punktiga juhtima. Utah sellest kaotusseisust välja ei tulnud ning Lakers realiseeris 108:106 (32:30, 30:25, 22:26, 24:25) võidu, mis on nende neljas järjest.

Luka Doncic oli 33 punktiga üleplatsimees, lisaks jäi sloveeni arvele 11 lauapalli, kaheksa korvisöötu ja kolm vaheltlõiget. Austin Reaves lisas võidumängus 22 silma ja kümme punkti, LeBron Jamesi arvele jäi 17 punkti, kaheksa korvisöötu ja kuus lauda. Lakers ei pääsenud aga täiesti puhtalt, sest keskmängija Deandre Ayton pidi põlvevigastuse tõttu varakult lõpetama.

Jazzi vedas tagamees Keyonte George, kes lõpetas 27 punkti ja kaheksa resultatiivse sööduga. Soomlane Lauri Markkanen lisas omalt poolt 20 punkti ja seitse lauda.

Tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder teenis oma üheksanda järjestikuse võidu, kui alistas kodus Portland Trail Blazersi 122:95 (39:18, 28:28, 29:22, 26:27). Shai Gilheous-Alexander kogus võitjate eest 37 punkti ja seitse korvisöötu, Ajay Mitchell lisas 20 punkti. Thunder on sel hooajal pidanud 18 kohtumist ja võitnud neist lausa 17.

Thunder (17-1) on läänes kindlal esikohal, tiitlikaitsjale järgnevad play-off'i kohtadel Denver Nuggets (12-4), Los Angeles Lakers (12-4), Houston Rockets (10-4), San Antonio Spurs (11-5) ja Phoenix Suns (11-6).

Võidukalt jätkas ka Toronto Raptors, kes alistas kodus Brooklyn Netsi 119:109 (34:28, 31:30, 22:24, 32:27). Seitse Toronto mängijat jõudis kahekohalise punktisummani, liider oli 17 punkti ja seitse lauda kogunud Scottie Barnes. Raptorsil on samuti käsil vinge võiduseeria, idakonverentsis teiseks kerkinud klubi on võitnud viimased seitse mängu.

Idakonverentsis on Raptorsist (12-5) parem vaid 14 võitu ja kaks kaotust kogunud Detroit Pistons. Play-off'i kohtadel jätkavad veel Cleveland Cavaliers (12-6), Miami Heat (11-6), Atlanta Hawks (11-7) ning New York Knicks (9-6).

Teised tulemused:

Philadelphia - Miami 117:127

Cleveland - Los Angeles Clippers 120:105

Boston - Orlando 138:129

Atlanta - Charlotte 113:110

Phoenix - San Antonio 111:102