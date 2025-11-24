X!

VIDEO | Ronaldo sai hakkama fantastilise käärlöögiga

Jalgpall
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

40-aastane Cristiano Ronaldo sai pühapäeva õhtul Saudi Araabia kõrgliigas kirja järjekordse efektse värava, kui ta lisaminutitel käärlöögiga Al Nassrile võidu kindlustas.

Al Nassr saatis kodupubliku ees Al Khaleeji vastu palli võrku 31. minutil, kuid Joao Felixi värav jäeti VAR-iga konsulteerimise järel lugemata. Sama mees avas ikkagi 39. minutil skoori ning andis kolm minutit hiljem brasiillase Wesley väravale söödu.

Teise poolaja alguses tõi Murad Al Hawsawi külalised värava kaugusele, aga endine Liverpooli mees Sadio Mane taastas 77. minutil Al Nassri kaheväravalise edu. Al Khaleej jäi 90. minutil veel kümnekesi ning tundus, et mäng tiksub võõrustaja 3:1 võidu poole, aga siis ütles oma sõna sekka veel 40-aastane Ronaldo.

Nawaf Boushal saatis paremalt äärelt palli kasti, kus läbi aegade kõige resultatiivsem jalgpallur taaskord hiilgas. Ronaldo pööras end ümber, kerkis õhku ning saatis palli käärlöögiga külaliste väravavõrku.

Al Nassr on alustanud tänavust hooaega üheksa järjestikuse võiduga ning jätkab 27 punktiga liigatabeli esikohal, Al Hilal jääb nelja ja Al Taawon viie punkti kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

