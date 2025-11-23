X!

Itaalia kaitses taas Davise karikat

Tennis
Itaalia meeste tennisekoondis
Itaalia meeste tennisekoondis
Tennis

Itaalia meeste tennisekoondis alistas Bolognas toimunud Davise karikavõistluste finaalmängus Hispaania kaks-null.

Matteo Berrettini (ATP 56.) alistas esimeses üksikmängus Pablo Carreno-Busta (ATP 89.) 6:3, 6:4 ja Flavio Cobolli (ATP 22.) oli teises üksikmängus pea kolm tundi kestnud mängus parem Jaume Munarist (ATP 36.) 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Itaalia oli mängugi kaotamata võitnud ka veerandfinaali Austriaga ja poolfinaali Belgiaga ning tuli Davise karikavõitjaks kolmandat korda järjest: 2023. aastal alistati finaalis Austraalia ja mullu saadi jagu Hollandist.

Ühtlasi sai Itaaliast esimene koondis pärast Ameerika Ühendriikide aastatel 1970-1972, kes suutnud selle turniiri kolm korda järjest võita. Kokku on Itaalial nüüd neli tiitlit. Kõige edukam koondis on endiselt koguni 32 tiitliga USA.

Toimetaja: Siim Boikov

