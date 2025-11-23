Kullamäe viskas Žalgirise vastu punktirekordi

Avapoolaja kahe punkti võitnud Lietkabelis lasi vahe viimasel veerandil ka enamale kui kümnele punktile, tuli lõpus uuesti lähemale, aga Euroliiga klubi üllatada ei suutnud.

30 minutit mänginud Kullamäe viskas hooaja punktirekordiks 26 (kahesed 5/6, kolmesed 5/8, vabavisked 1/2), võttis kaks lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, lõikas ühe palli vahelt, kaotas kolm korda palli ja tegi kolm viga.

Ameeriklane Augustine Rubit aitas võistkonnakaaslast 16 punktiga, Žalgirise eest viskas Ignas Brazdeikis 17 punkti, Sylvain Francisco aitas seitsme tulemusliku sööduga.

Liigatabelis jätkab Lietkabelis kuue võidu ja nelja kaotusega, Žalgiris on üheksast mängust teenitud kaheksa võiduga liidrikohal.