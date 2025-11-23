X!

Kullamäe viskas Žalgirise vastu punktirekordi

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: Facebook/BC Lietkabelis Panevėžys
Korvpall

Eesti korvpallur Kristian Kullamäel oli hea viskeõhtu, kuid Panevežyse Lietkabelis kaotas siiski Leedu kõrgliigas kodus Kaunase Žalgirisele 77:81 (18:20, 19:15, 22:27, 18:19).

Avapoolaja kahe punkti võitnud Lietkabelis lasi vahe viimasel veerandil ka enamale kui kümnele punktile, tuli lõpus uuesti lähemale, aga Euroliiga klubi üllatada ei suutnud.

30 minutit mänginud Kullamäe viskas hooaja punktirekordiks 26 (kahesed 5/6, kolmesed 5/8, vabavisked 1/2), võttis kaks lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, lõikas ühe palli vahelt, kaotas kolm korda palli ja tegi kolm viga.

Ameeriklane Augustine Rubit aitas võistkonnakaaslast 16 punktiga, Žalgirise eest viskas Ignas Brazdeikis 17 punkti, Sylvain Francisco aitas seitsme tulemusliku sööduga.

Liigatabelis jätkab Lietkabelis kuue võidu ja nelja kaotusega, Žalgiris on üheksast mängust teenitud kaheksa võiduga liidrikohal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

20:09

Kullamäe viskas Žalgirise vastu punktirekordi

19:42

Pärnu lõpetas Lätis kaotusteseeria

13:37

Legendaarne NBA mängujuht riputab hooaja lõpus ketsid varna

10:19

Raieste ja Jõesaar näitasid mitmekülgsust, Asi tiim võitis 70-ga

08:22

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

22.11

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

22.11

Kriisa ja Cincinnati said hooaja esimese kaotuse

22.11

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

21.11

TalTech peatas Posti eestvedamisel Ventspilsi võidumarsi

21.11

Sepp aitas koduülikooli teisel lisaajal võiduni

21.11

Karjääri punktirekordi teinud Maxey aitas 76ersi lisaajal Bucksi üle võidule

21.11

Žalgiris jäi põnevusheitluses Realile punktiga alla

20.11

Böckler säras Poolas taas, aga Krosno ei pääsenud kaotusest

20.11

Annuk koondise tasemest: igapäevased treeningud on suur murekoht

20.11

Raieste jääb MM-valikmängudest eemale

videod

sport.err.ee uudised

20:09

Kullamäe viskas Žalgirise vastu punktirekordi

19:42

Pärnu lõpetas Lätis kaotusteseeria

19:18

Aigro kordas 14. kohta, aga leidis hüpetes puudujääke

18:40

Tagasi koju jõudnud Barcelona võitis kindlalt

18:10

Tartu Bigbank võitis Selver x TalTechi kuivalt

17:39

HC Panter pidi taas Liepaja paremust tunnistama

17:11

Soome klubi lõpetas Serviti euroteekonna

16:49

Shiffrin sai karjääri 103. MK-etapivõidu

16:21

Läti rannavõrkpallipaar tuli Austraalia liival maailmameistriks

15:59

Drell jõudis Badalona võidumängus kahekohalise punktisummani

15:31

EM-valiksarjas teise ringi pääsenud volleneiud said EEVZA turniiril pronksi

15:08

Bayern tuli dünaamilise prantslase juhtimisel kaotusseisust välja

14:36

Ingrid Neeli teekond Boca Ratonis lõppes poolfinaalis

14:13

Vigastuse järel naasnud Paskotši mäng jäi uuesti varakult pooleli

13:37

Legendaarne NBA mängujuht riputab hooaja lõpus ketsid varna

loetumad

09:17

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

08:22

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

11:58

Verstappen teenis Vegases võidu, mõlemad McLarenid said disklahvi Uuendatud

12:31

Eesti tantsupaar tuli MM-il proffide seas esimeseks

22.11

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

22.11

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki Uuendatud

13:37

Legendaarne NBA mängujuht riputab hooaja lõpus ketsid varna

16:21

Läti rannavõrkpallipaar tuli Austraalia liival maailmameistriks

08:49

Visnap võttis kurtide olümpial kuldse sprindiduubli

10:19

Raieste ja Jõesaar näitasid mitmekülgsust, Asi tiim võitis 70-ga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo