Pärnu lõpetas Lätis kaotusteseeria

Pärnu juhtis terve esimese poolaja, aga kolmandal veerandil õnnestus ka Liepajal nelja punktiga juhtima asuda (61:57). Viimast kümmet minutit alustati siiski Pärnu 72:65 juhtimisel.

Kuigi mitmel puhul õnnestus Liepajal vähendada vahe vaid ühele silmale, siis Eesti meeskonda ei õnnestunud kätte saada.

Ajiri Ogemuno-Johnson tõir Pärnule parimana 21 punkti, Devin Harris lisas 15 ja Jonatan Arvidsson 13 silma. Liepajale tõi ameeriklasest ääremängija Xavier DuSell 25 punkti.

Pärnu jaoks oli see kuue kaotuse kõrvale alles teine võit. Seejuures oli meeskond kaotanud eelmised viis kohtumist. Liepaja jaoks tähendas allajäämine aga juba seitsmendat kaotust järjest.

Teises pühapäeval toimunud mängus jäi Viimsi kodus alla Riia Zellile 64:95 (12:23, 14:30, 20:20, 18:22).